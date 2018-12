Taux : figés en Europe, spectaculaire détente sur BTP italien

19/12/2018 | 18:58

Poursuite de l'embellie sur les marchés obligataires en Europe, mais dans des marges étroites.

Nos OAT se détendent de -1Pt (vers 0,700%) alors que les Bunds décalent de seulement -0,2Pts 0,2410%.

Plus au Sud, les Bonos espagnols se stabilisent vers 1,385%.



C'est donc les BTP italiens qui créent la sensation avec -14Pts de base à 2,800% alors que le gouvernement italien consent une réduction de 10MdsE de dépenses dans son budget 2019 afin de ramener le déficit 2019 à 2% (attention, c'est très précis : 2,04%, ce qui fait sourire beaucoup d'économistes).

Mais l'essentiel est que l'Italie va échapper à une procédure pour déficits excessifs... mais peut-être pas à des remous politiques puisque le gouvernement de Giuseppe Conte revient sur 2 promesses fortes: le 'revenu de citoyenneté' pour les personnes socialement les plus défavorisées, la réforme des retraites (le système récemment modifié étant jugé injuste).



Outre Atlantique, et avant même que la FED entérine une hausse de +0,25Pt à 2,25/2,50%, les opérateurs mises déjà sur l'adoption d'un discours plus 'colombe': le T-Bond 2028 se détend vers 2,815% (-1Pt) et affiche son plus faible rendement depuis 6 mois.

L'inversion de la courbe de taux entre le '2 ans' et le '5 ans' s'évanouit avec une rémunération similaire de 2,66% (à + ou -0,01Pt près).

La conférence de presse de Jerome Powell peu après 20H est la plus attendue depuis des mois: l'éventualité d'un rallye de Noël dépendra des annonces qui seront faites ce soir et de l'interprétation par les investisseurs des propos tenus par J. Powell. (...).

La Fed devrait augmenter ses taux de 25 points de base mais devrait adopter un ton très accommodant (dovish) en lien avec les perspectives macroéconomiques.

La FED doit éviter de faire peur au marché: elle devrait souligner que l'économie restera 'robuste', malgré la possibilité d'une baisse des projections de croissance.

La FED pourrait se déclarer 'data dependant', ce qui lui épargnera le risque de s'engager sur des projections qui pourraient être rapidement démenties.

En outre, l'information cruciale pour les investisseurs aura trait aux prévisions de hausses de taux pour l'an prochain', anticipent ce matin les équipes de Saxo Banque.



La Fed pourrait s'orienter vers deux hausses en 2019 (contre trois précédemment) et une seule hausse en 2020.



Le seul chiffre du jour concernait les ventes de logements anciens au mois de novembre : elles sont en hausse de +1,9% en novembre mais accusent un net repli de -7% sur 12 mois.



