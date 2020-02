Taux : figés en UE, mais nouveau record absolu du 10 ans grec

12/02/2020 | 17:54

Quasi-stagnation des marchés obligataires en Europe en l'absence 'd'imputs' significatifs: nos OAT rééditent leur niveaux de la veille à -0,145%, les Bunds se dégradent de -0,7Pt de base à -0,384%.



Peu de chiffres à se mettre sous la dent en ce mercredi et les seuls publiés en Europe ne sont pas bons.

selon Eurostat, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a baissé de -2,1% dans la zone euro et a diminué de -2% dans l'UE27 en décembre 2019 ( par rapport à novembre 2019).



Par ailleurs, en novembre 2019, la production industrielle est restée stable tant dans la zone euro que dans l'UE27 mais a diminué sur 12 mois de -4,1% dans la zone euro et de -3,9% dans l'UE27.



La production industrielle moyenne pour l'année 2019 par rapport à 2018, a ainsi diminué de -1,7% dans la zone euro et de -1,1% dans l'UE27.



Alors, ce qui crée l'événement en ce mercredi, c'est le basculement du rendement du “10 ans” grec sous le palier des 1,000% pour la 1ère fois de l'histoire (le même '10 ans' affichait 45% en 2012... mais il n'y avait aucune transaction).

La dette grecque se négocie à un nouveau plancher à 0,95%, quasiment à parité avec le “10 ans” italien (0,934%), et 67 points de base en-deçà de la rémunération du T-Bond américain (rappel, le ratio dette/PIB de la Grèce est de 180%, le plus élevé d'Europe).

Le T-Bond 2030 corrige et son rendement se tend de plus de 3 points à 1,62%... un rendement comparable au '20 ans' grec qui affiche 1,633%.









