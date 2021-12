Taux : fin d'année en roue libre, petit en embellie des Gilts

Les marchés obligataires finissent l'année en roue libre : les jeux sont faits à la veille d'un weekend de 3 jours, les carnets d'ordres sont refermés depuis mercredi soir, les arbitrages sont achevés, plus rien ne bouge.

C'est un peu normal en l'absence de tout stimulus : nos OAT stagnent vers 0,194%, les Bunds se dégradent de -0,7Pt 0,178%, les 'Bonos' se detendent symboliquement de -0,5Pt à 0,5650% et les BTP italiens se tendent d'autant à 1,0680%.

La meilleure performance du jour est à mettre au crédit des 'Gilts' britanniques qui effacent 3Pts de rendement et retombent sous le seuil symbolique des 1,000%, à 0,9860% : aucune mesure de restriction supplémentaire face au Covid (variant Omicron) n'a été annoncée pour le jour de l'an, les délais de quarantaine vont être réduits.



Les T-Bonds US se détendent symboliquement de -1Pt à 1,532%: ils n'ont guère réagi au chiffre des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage.

Elles ont diminué la semaine du 20 décembre aux Etats-Unis, en s'établissant à 198.000, contre 206.000 (chiffre révisé) une semaine plus tôt.



La moyenne mobile sur quatre semaines est également en repli et ressort à 199 250, soit une baisse de 7250 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente.



Enfin, lors de la semaine du 13 décembre, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est établi à 1 716 000, soit une baisse de 140 000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente. Il s'agit du plus faible niveau enregistré depuis mars 2020, précise le rapport.









