Taux : fin de semaine sous le signe de la détente, sauf Gilts

11/01/2019

La semaine se termine bien pour les marchés obligataires qui ont vu des vols de 'colombes' se succéder dans le ciel américain, les membres de la FED se succédant pour affirmer les vertus de la patience en matière de hausse de taux, et de souplesse sur la réduction du 'bilan' (actuellement, de l'ordre de -50Mds$/mois).



Les T-Bonds se détendent ce vendredi de -4Pts à 2,691%, entraînant dans leur sillage les Bunds (-1,7Pt à 0,18%) puis nos OAT (-1,5Pt à 0,66%).



Même si l'adjudication de 8,2MdsE par 'France Trésor' a été remarquablement bien accueillie par le marché, l'écart de rendement ('spread') OAT/Bund reste proche de +50Pts cette semaine (+48Pts).



L'embellie sur les marchés de taux s'est accélérée après la publication des chiffres US de l'inflation (CPI): le Département américain du Travail a fait état d'une baisse de 0,1% de l'indice des prix à la consommation en rythme séquentiel le mois dernier, l'inflation sous-jacente 'core' aux États-Unis est toutefois ressortie à +0,2% en décembre, soit de +2,2% en rythme annuel (+1,9% seulement en données brutes).



Plus au Sud, cette séance s'achève de façon plus disparate avec +0,5Pt de base sur les Bonos espagnols (à 1,463%) et -2Pts sur les BTP italiens à 2,874%.

Enfin, à 4 jours du vote sur le 'Brexit' (risque de 'no deal'), les 'Gilts' ne lâche presque rien, avec un décalage symbolique de +1Pt à 1,286%.





