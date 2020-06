Taux : fin de semestre en roue libre, volatilité nulle.

29/06/2020 | 19:11

Debut de semaine, et fin de 1er semestre ultra-calme sur les marchés obligataires qui semblent assoupis depuis vendredi.

Volatilité nulle, écarts symboliques, il ne s'est rien passé ce lundi.



Nos OAT font du sur place à -0,125%, les Buns affichent +1Pt de base à -0,467%, les Bonos stagnent à 0,465% et les BTP à 1,3700%.

Le seul mouvement notable concerne les 'Gilts' britanniques avec une detente de -1,5Pt à 0,157% à la veille d'un nouveau round de négociations sur le Brexit.



Outre Atlantique, les T-Bonds se dégradent à peine, de +0,7Pt à 0,645% alors que le risque 'Covid' s'accroît, avec un nombre de contaminations qui rejoint les sommets d'avril aux Etats Unis.

Selon les indicateurs de l'Université Johns Hopkins, le coronavirus repart à la hausse dans une trentaine d'États américains, avec des situations jugées particulièrement inquiétantes en Floride et en Arizona.



La barre des 2,5 millions de cas de contaminations a désormais été franchie Outre-Atlantique, ce qui fait des États-Unis le pays le plus touché au monde devant le Brésil et ses 1,3 millions de cas confirmés.

Côté chiffres, cette semaine s'annonce chargée, avec notamment la publication très attendue du dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis, pour lequel le consensus attend trois millions de créations de postes pour un taux de chômage en baisse à 12,3% en mai.



Les économistes font toutefois remarquer que les données sont entourées d'une marge d'imprécision bien plus large que d'ordinaire du fait d'une moindre participation aux enquêtes du Bureau of Labor Statistics (BLS) pour cause d'épidémie.



