Taux : forte décrue après un ZEW consternant + doutes sur PIB

Une franche décrue des taux s'amorce ce mardi, après une séance déjà très positive la veille.



Les rendements des dettes souveraines ont plongé dans l'Eurozone après la publication d'un très mauvais indicateur de sentiment -le ZEW- en Allemagne.



Le ZEW(confiance des milieux d'affaires) s'est effondré de 25,8 points pour atteindre une valeur plancher de -53,8 dans l'enquête de juillet 2022, traduisant ainsi une forte dégradation des perspectives économiques du pays.



L'évaluation de la 'situation économique présente' en Allemagne s'est également fortement dégradée, l'indice dévissant de -18,2Pts à -45,8: dans les deux cas, il s'agit de niveaux inférieurs aux pires niveaux de mars 2020.

L'Allemagne redoute que la maintenance sur le plus grand gazoduc transportant du gaz russe -Nordstream-I- ne se transforme en arrêt définitif de la livraison de gaz, Berlin refusant le règlement en roubles..



Assez logiquement, les taux longs se détendent fortement (-15Pts en moyenne pour nos OAT et les Bunds à 1,6300 et 1,115% respectivement).

Plus au Sud, les Bonos espagnols effacent -13Pts vers 2,2100% et les BTP italiens -11Pts à 3,18%.



La rémunération de l'Euro chute de -5Pts (en moyenne) face au Dollar qui ne perd que 9Pts de rendement à 2,9100%: ceci peut expliquer l'incursion de l'Euro sous la parité 1/1 face au Dollar, pour la première fois depuis le 25 octobre 2002.



Les investisseurs qui joue le scénario des +75Pts (c'est acquis, la FED ne saurait se déjuger) le 27 juillet puis +50Pts mi-septembre (petit suspens) seront très attentifs demain puis jeudi à la publication successivement du 'CPI' américain, puis des prix à la production 'PPI' jeudi.



Mais il faut également rester à l'écoute des dépêches en provenance de Chine avec une stratégie 'zéro Covid' qui débouche sur la résurgence des risques de 'lockdown' avec la multiplication de 'cas'.

Rappel : ce ne sont pas des 'malades' (toujours la même confusion dans les esprits) et aucune 'vague' de patients ne submerge les hôpitaux chinois... mais c'est égal pour Pékin qui se sert de ce prétexte pour infliger une politique de contrôle de fer sur sa population.

Ce qui prive parfois pour des semaines l'occident de nombreux matériaux et produits qu'il a commandés, d'où de multiples pénuries qui plombent notre PIB.







