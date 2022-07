Taux : forte détente avec fuite généralisée vers la sécurité

Séance typique d'aversion pour le risque marquée par un arbitrage résolu des actions (-2,8% en moyenne en Europe) en faveur des bons du Trésor, synonymes de sécurité dans un contexte de stress intense sur le marché des changes



Il est motivé par de mauvais chiffres d'activité en Europe et la montée des périls sur le front géopolitique avec avec le début des démarches d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande qui mettent fin à une tradition de 75 ans de neutralité (vis-à-vis de la Russie).

C'est un véritable chiffon rouge brandi face à Moscou et une manière certaine d'envenimer les relations entre l'Est et l'Ouest, alors que les opérations militaires s'intensifient en Ukraine, les troupes russes prenant peu à peu le contrôle des 'Oblast' (régions indépendantistes) de l'Est du pays.



Avec les liquidations d'actifs boursiers et de positions sur le pétrole (-9% sur le 'Brent' vers 101$ ce soir, -10% à 97,8$ sur le WTI, un vrai flash-krach !), nos OAT effacent 14Pts de rendement à 1,79%, les Bunds -16Pts à 1,194%, les BTP italiens -8Pts à 3,265% et les Bonos espagnols -13,5Pts à 2,286%.



Mais la 'fuite vers la sécurité' s'est déroulée à un double niveau puisque les investisseurs ont également déserté la zone Euro: la Monnaie Unique pulvérise littéralement le plancher annuel des 1,0350 contre Dollar et s'effondre en quelques heures de -1,7% vers 1,0240 (au plus bas depuis 21 ans et 7 mois, il faut remonter à mi-décembre 2002).



Les chartistes ne voient aucun support se dessiner avant le test de la parité, voir même la zone des 0,993 qui avait servi de résistance de mai à fin novembre 2002 !

Le billet vert aspire soudain des milliards de capitaux à la recherche de sécurité -et de rendement- face au risque inflationniste mondial et de récession plus sévère anticipée en Europe, pour cause de pénurie d'énergie.



Les T-Bonds US '2032' bénéficient de cet afflux de liquidités et effacent -11Pts à 2,795%, le '30 ans' se détend de -11,5Pts vers 3,015%... il pourrait repasser dès ce soir sous le seuil des 3,000%.



Il est à noter que l'inversion de courbe persiste avec le '2 ans' à 2,81%, le '3 ans' à 2,807% et le '5 ans' à 2,802%... mais un retour à une configuration 'normale' semble imminente, les spécialistes commençant à anticiper une forte détente des taux à partir de mi-2023, après une culmination vers 3,25/3,5%, et non plus de 3,75 à 4,00% début 2023.



Les Gilts se détendent de -12Pts vers 2,068% alors que la BoE se montre alarmistes sur les risques de récession : elle enjoint les banques britanniques à se montrer prudentes et à bien provisionner leurs risques).



Côté chiffres, le spectre de la récession s'est agité dès ce matin en Europe avec la chute brutale des indices d'activité PMI composites en Europe et en France publiés en cours de matinée.



L'indice 'PMI S&P Global' de l'Eurozone ressort ainsi à 52 en juin, contre 54,8 un mois plus tôt. Il s'agit de la plus faible expansion des 16 derniers mois de croissance continue.



Le repli de l'indice a reflété un ralentissement de la hausse de l'activité des prestataires de services (qui a affiché son rythme le plus faible depuis janvier dernier) ainsi qu'une première baisse de la production manufacturière depuis deux ans.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale a plongé de 57 en mai à 52,5 en juin, signalant une forte décélération de la croissance dans le secteur privé, celle-ci affichant ainsi son rythme le plus faible depuis 14 mois.



Mince consolation en France : la production rebondit dans l'industrie manufacturière (+0,8% après −0,5% en avril), mais se montre stable dans l'ensemble de l'industrie (après −0,3% le mois précédent), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Bonne surprise également aux Etats Unis où les commandes à l'industrie américaine ont grimpé de 1,6% en mai.

Le Département du Commerce indiquait également que les livraisons de l'industrie ont augmenté de 1,8% en mai après une croissance de 0,6% le mois précédent.









