Taux : forte détente des taux longs US après confiance conso

La mécanique haussière ne se cantonne pas qu'aux actions puisque les T-Bonds US connaissent leur meilleure journée depuis le 19 juillet ou le 2 août avec une spectaculaire détente des taux longs (-6,7Pts à 1,3000%).

Ce mouvement de détente, déjà amorcé après les chiffres des prix à l'import et à l'export aux Etats Unis, s'est fortement accéléré après la publication d'une chute aussi brutale qu'inattendue de la confiance des consommateurs américains.

Le rendement du '10 ans' US revient sur ses niveaux du vendredi 6, juste après la publication du 'NFP': les opérateurs ne redoutent plus un durcissement de ton de la FED d'ici le sommet Jackson Hole le 26/08.



Les taux ont chuté sitôt publié le baromètre mensuel de la confiance des consommateurs américains : il plonge de -11Pts d'un coup au mois d'août, de 81,2 vers 70,2: le consensus tablait sur un niveau inchangé de 81,2.

Autre indicateur en chute libre : 32% des consommateurs pensent désormais que l'économie US va s'améliorer contre 45% en juillet 50% en Juin.



Enfin, les anticipations d'inflation 1 an reculent marginalement de 4.7% vers 4,6% mais elles ont nettement progressé sur 5 ans, à 3% contre 2,8%... le transitoire risque de durer un peu.



L'autre chiffre publié 90 minutes auparavant fut accueilli sans émotion: les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 0,3% en juillet par rapport au mois précédent, une progression inférieure au consensus.

Hors produits pétroliers, ils sont même restés stables d'un mois sur l'autre selon le Département du Travail.



De leur côté, les prix américains à l'exportation ont progressé de 1,3% le mois dernier (+1,6% hors produits agricoles). Par rapport à juillet 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont grimpé respectivement de 10,2% et de 17,2%... mais qui s'en soucie puisque le seul chiffre qui compte, c'est celui des importations qui s'assagit.



Sur le front des changes, le Dollar subit un lourd pullback de -0,5% vers 1,1790, lié à la soudaine baisse de rémunération du $ dace à des OAT au rendement inchangé de -0,1300% tandis que les Bunds affichent -0,7Pt à -0,4670% (au plus bas depuis mars).



En France, plusieurs statistiquessont parues ce matin, elles ont reçu un accueil soit indifférent, soit favorable : l'Insee indique que sur un an, la hausse des prix à la consommation en France a ralenti à 1,2% au mois de juillet, après +1,5% en juin. En séquentiel et hors variations saisonnières, les prix augmentent de 0,4%, après +0,2% en juin.



Le ralentissement de l'inflation annuelle résulte du repli des prix des produits manufacturés (−1,1% après +0,7%), en lien avec le décalage des soldes d'été, du ralentissement des prix des services (+0,6% après +0,8%) et du tabac (+5,1% après +5,3%).



Peu de mouvement en revanche sur les marchés de taux de l'Eurozone avec un Bund qui s'améliore de -0,6Pt à -0,466%, nos OAT restent sables à -0,128%.



Le nombre de chômeurs au sens du BIT atteint 2,4 millions de personnes en France (hors Mayotte), en baisse de 16.000 personnes sur le trimestre, selon les résultats de l'enquête de l'emploi de l'Insee.

Stabilité également pour les Bonos espagnols autour de 0,22% et pour les BTP italiens à 0,5470%.



