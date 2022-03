Taux : forte tension, les risques inflationnistes prédominent

Les taux ont connu une poussée de fièvre (+9 à 11Pts) en ce mercredi, veille de réunion de la BCE (va t'elle renverser sa stratégie en faveur du soutien monétaire à l'économie ou maintenir un discours de vigilance face à l'inflation).

Nos OAT affichent +10Pts à 0,655%, les Bunds +11Pts à 0,2120%, les BTP italiens +9Pts à 1,655%.

Les T-Bonds s'en sortent le mieux avec +3,5Pts à 1,9050%.



L'explication à cette envolée des rendement (+20Pts en moyenne en 48H) semble résulter d'un désengagement massif de l'obligataire en faveur des actifs 'risk on' comme les action : +7,1% à Paris, +7,9% à Francfort, des écarts jamais vus depuis novembre 2020.



Les opérateurs devraient pourtant être plus mesurés, entre risque hyper-inflationniste/récession et espoir de désescalade en Ukraine.



Les mouvement ont été brutaux alors qu'aucune statistique n'était au programme, et aucune 'actualité' concrète n'est venue renforcer la probabilité d'un règlement imminent de la crise: les marchés ont mouliné sur les mêmes thématiques que la veille.



Volodymyr Zelensky s'était déclaré ouvert à des discussions concernant l'autonomie du Donbass et la neutralité de l'Ukraine... et il renonce à l'OTAN qui 'n'a pas tenu ses engagements'.

L'Europe ne passe un jour sans annoncer de nouvelles sanctions : saisie des biens de dirigeants et oligarques russes ainsi que l'exclusion du réseau Swift de trois banques biélorusses.



Les inquiétudes entourant les conséquences économiques du conflit n'ont d'ailleurs pas disparu : outre le gaz et le pétrole, toutes les 'commodities' (métaux, engrais, céréales, etc.) battent des records absolus, poussant Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a comparer cette crise énergétique au choc pétrolier de 1973... mais elle risque de ne pas être qu'énergétique et n'épargner personne.

Des pénuries sont à prévoir dans à peu près tous les domaines d'activité industriels et manufacturiers, du sidérurgiste à l'artisan 'tous corps de métier'.









