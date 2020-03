Taux : fortes à très fortes tensions, annonces plan de soutien

17/03/2020 | 20:31

Petite frayeur sur nos OAT 2030 avec un 'pic' à 0,33% (contre 0,17% la veille) mais la tension retombe un peu avec un rendement de 0,23% (+6Pts).



Le 'spread' avec le Bund continue cependant de se creuser fortement : il était de 33Pts mardi dernier (-0,42% avec un Bund à -0,75%), il grimpe à +65Pts avec un Bund à -0,42%.

Bruno Lemaire annonce 200MdsE de soutien aux entreprises (pour commencer), +45Mds$ d'aide au micro-entrepreneurs, de possibles nationalisations (Air-France est dans tous les esprits), le report des paiement de taxes, impôts et TVA : tout ceci risque de faire fortement déraper les déficits français, alors que l'Allemagne, même avec un plan de relance massif conserverait un budget équilibré



Mais il y a plus spectaculaire, les T-Bonds US se dégradent de +28Pts à 1,010%: spectaculaire désinversion de la courbe avec du 6 mois à 0,25%, du '1 mois' à 0,10%.

Le gouvernement américain prépare en effet un plan de relance de 850Mds$ (minimum, soit 100Mds$ de plus que le 'TARP' d'octobre 2008), de l'argent va être directement versé sur le compte des citoyens en état de nécessité (c'est l'Helicopter Money qui décolle), la FED va racheter pour 500Mds$ d'instruments financiers.



C'est une orgie de liquidités qui se prépare et il n'est donc pas surprenant que les rendement se retendent mais dans le cas de l'Italie et des BTP, la hausse de +165Pts (dont +20Pts ce mardi à 2,385%) en une semaine constitue un sacré signal d'alarme.

Et en Espagne, les Bonos prennent +20Pts à 1,04% contre 0,245% il y a une semaine.



