Taux : grosse aversion au risque 'actions', faible gain Bund

20/12/2018 | 19:46

Poursuite de l'embellie sur les marchés obligataires en Europe, mais dans des marges étroites.

Nos OAT se détendent de -1,2Pt (vers 0,680%) alors que les Bunds décalent de -0,6Pts 0,2350%.

Plus au Sud, les Bonos espagnols ne se montrent pas plus volatils avec -0,5 à 1,380% et les BTP italiens poursuivent leur embellie (environ -7Pts à 2,73% après -14Pts de base la veille) puisque l'Italie va échapper à une procédure pour déficit excessif.



La nervosité des opérateurs redouble ce soir avec la perspective d'un 'shutdown' de certaines administrations US dès ce jeudi soir alors que Donald Trump a confirmé qu'il liait la signature du budget 2019 au financement du mur/frontière entre Etats Unis et Mexique.

Les dernières négociations entre Républicains et Démocrates sont rompues, les réunions de travail annulées, le budget 2019 est dans l'impasse et Wall Street n'avait pas besoin d'un chaos politique en plus du conflit commercial avec la Chine et d'une FED pas assez 'accommodante' et qui fait de la résistance vis à vis de la Maison Blanche.



L'espoir d'un rallye de Noël s'est évaporé: la communication de la Fed mercredi soir est clairement sanctionnée, parce que jugée pas assez 'colombe' et trop 'rigide' (le plan de réduction du bilan de la FED ne devrait pas être aménagé, et cela rajoute des dizaines de milliards d'instruments obligataires à absorber par le marché chaque mois).



Les plus sévères, sur la même ligne que Donald Trump, parlent d'erreur de politique monétaire pour qualifier la décision d'hier soir et le maintien d'un objectif de neutralité de 3,00 à 3,25% à l'horizon 2020 (Wall Street espérait un arrêt immédiat du cycle de normalisation, ou un seul cran supplémentaire si la conjoncture demeure robuste en 2019, ce qui risque de ne pas être le cas si les marchés poursuivent leur dégringolade.



Pour ne rien arranger, Christian Noyer (de la Banque de France) estime ' un hard Brexit inéluctable en mars prochain car 'le Royaume-Uni ne veut en respecter aucun principe en matière d'union douanière' (sans parler du risque de rejet du traité négocié par Theresa May avec Bruxelles).



Les chiffres US du jour n'ont pas ému les marchés US : les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont en hausse de +8.000 selon le Département américain du Travail, à 214.000 au titre de la semaine close le 15 décembre.

Grosse déception avec l'indice de la Fed de Philadelphie: l'indice 'Philly Fed' a chuté de -3,5Pt à 9,4 contre 12,9 en octobre (au plus bas depuis août 2016), loin du rebond +2Pt attendu vers 15 (consensus moyen).



Les T-Bonds US 2028 décalent de -0,5Pts à 2,7720%.



