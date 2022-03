Taux : +haut depuis 4 ans en Europe, 3 ans aux US avant FED

On se rassure comm on peut ! Les rendements obligataires se tendent fortement sur les émissions souveraines et c'est le signe d'un retour de 'l'appétit pour le risque' (après 20MdsE de flux sortants sur les actions européennes en 15 jours, au profit des bons du Trésor).

Nos OAT se tendent +10Pts à 0,845%, les Bunds ne vont pas mieux (+10Pts à 0,37%) et affichent leurs pires niveaux depuis fin octobre 2018.



Plus au Sud, les Bonos se tendent de +9Pts à 1,348% et les BTP italiens +8,9Pts à 0,957%.



Et c'est pire encore Outre-Atlantique avec des T-Bonds US à +110Pts vers 2,1110% : ça chauffe à 48H du communiqué final de la FED.

Les rendement sont au plus haut depuis juillet 2019, aux pires niveaux de l'année 2022 (2,065% mi-février).



Le confinement de Shenzhen, la 'silicon valley' chinoise -mais également le 4ème port au monde- va provoquer de grosses 'disputions' dans le secteur informatique en occident, la production d'i-Phones par exemple est à l'arrêt, Huaweï doit également stopper de nombreuses usines): les prix des produits informatiques risquent de grimper encore.



Alors que plus de 30 millions de chinois sont désormais confinés (Shanghai est à son tour mis sous cloche) en vertu de la stratégie 'zéro Covid', les opérateurs décident d'occulter le plongeon des exportations chinoises, Pékin pouvant décider de recourir à un soutien monétaire pour atteindre son objectif des 5,5% de croissance.



Côté chiffres, la balance commerciale française ressort avec un déficit de 8,03 milliards d'euros en janvier, à comparer à un déficit de 11,39 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.



Cette diminution sensible d'un mois sur l'autre reflète un bond de 6,9% des exportations françaises, à un peu moins de 47,3 milliards d'euros, tandis que les importations sont restées à peu près atones (-0,6%) vers 55,3 milliards.



