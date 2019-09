Taux : impact pétrolier plutôt limité, embellie technique

16/09/2019 | 18:57

L'heure était au rebond technique sur les marchés obligataires après le violent mouvement de correction qui s'est soldé par la pire semaine pour les taux longs depuis fin juin 2017 !



Après +9Pts de base sur les Bunds vendredi, une petite de -3Pts s'est dessinée ce lundi et nos OAT repassent de 0,17% à -0,200%

En Espagne, les Bonos ont vu leur rendement fléchir de 0,327% vers 0,28%, en Italie, les BTP finissaient relativement inchangés à 0,865%.



Outre-Atlantique, après un sévère +10Pts de base vendredi (à 1,89%) le T-Bond 2029 le '30 ans' revient à 1,835% et le '30 ans' de 2,375% à 2,305% (il s'était dégradé de +35Pts la semaine dernière).



'Une incertitude accrue sur le front du pétrole vient s'ajouter à la liste déjà longue des inquiétudes pesant sur l'économie mondiale et ne fait qu'accentuer la pression baissière que nous connaissions déjà', estiment les équipes de Danske Bank.



Le marché devrait également rester prudent en amont des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed entamera ses débats demain, mais ne présentera ses conclusions que mercredi soir.



Si une nouvelle baisse de taux semble largement anticipée, les investisseurs voudront en savoir plus sur la feuille de route que compte adopter l'institution dans les prochains mois.



'Nous n'attendons pas forcément d'engagements concernant de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire', prévient Danske Bank. 'Cela pourrait constituer une déception pour le marché', estime la banque danoise.



Le chiffre du jour, c'était l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York: il se dégrade de -2,8Pts à +2, après +4,8 en août alors que le consensus anticipait une quasi stabilité.

Dans le détail, les entrées de commandes chutent de -13Pts et cela augure mal de l'activité cet automne.





