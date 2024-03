Taux : infime dégradation, lien avec le CPI US pas évident

Le 12 mars 2024 à 20:10 Partager

Les indices boursiers sont repartis à la hausse ('risk-on') et cela pèse peut-être sur l'obligataire... mais ce n'est pas une certitude.

Les indices boursiers ont semblé obéir ce mardi à une dynamique propre apparemment décorrélée de tout élément d'actualité, à commencer par les chiffres les plus attendus... lesquels déçoivent mais Wall Street et les bourses européennes ont pulvérisé en cascade de nouveaux records absolus.



On se demande alors si le léger repli des T-Bonds (rendement en hausse de +4,5Pts vers 4,1530%) a un quelconque lien avec l'indice des prix à la consommation (CPI) de février publié à 13H30 et qui constitue -factuellement- une déception.

Le CPI a progressé à 3,2% en février (en rythme annuel) et de +0,4% en séquentiel (après une progression de 0,3% en janvier par rapport à décembre)



L'inflation 'core', mesure la plus surveillée par la Fed, remonte à 3,8% (en annualisé) contre 3,7% anticipé (et à +0,4% en mensuel contre 0,3% espéré).



La dégradation des T-Bonds US n'a pas eu d'impact sur les BTP italiens (parfaitement inchangés) et peu de retentissement sur nos Bunds et OAT avec +2 à +2,5Pts, à 2,775% et 2,324% respectivement : c'est peu significatif.







Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.