Taux : journée assez calme, les indices de confiance baissent

27/11/2018

Les marchés obligataires Européens ont bénéficié d'un petit accès 'd'aversion pour le risque', avec des gains relativement modestes.

Nos OAT se détendent de 2Pts à 0,721%, les Bunds 2Pts à 0,343% tandis que les Bonos se détendent de -1,3Pts à 1,560%.

Les 'BTP' italiens se dégradent légèrement de +3Pts (à 3.293%) après les -15Pts de la veille.

Les Gilts effacent les +3Pts de la veille, à 1,382%, beaucoup d'experts britanniques estiment que l'accord signé par Theresa May est beaucoup plus favorable à l'Europe qu'au Royaume Uni (l'accord devra être voté le 11 décembre par le Parlement, et ce n'est pas gagné par Th.May).

Et Donald Trump met de l'huile sur feu en déclarant que les modalités du Brexit ne vont pas rendre la tâche facile pour négocier avec les USA.



Peu de chiffres à se mettre sous la dent ce mardi: la confiance des ménages dans la situation économique en France baisse fortement en novembre (-3Pts), au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui s'établit à 92, son plus bas niveau depuis février 2015.



L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board chute assez lourdement de 137,9 vers 135,7, mais cela ne surprend guère alors que Wall Street achève un second mois de correction.

Les T-Bonds ne réagissent pas (stables autour de 3,065%) alors que les valeurs US consolident de -0, à -0,6% à Wall Street.







