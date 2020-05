Taux : journée calme, embellie confirmée sur BTP italiens

22/05/2020 | 19:03

Petite dégradation sur les OAT (+1,5Pt) à -0,037%) et recul des Bunds (+1Pt à -0,488%).



Les T-Bonds US connaissent en revanche une petite embellie (-2Pts de rendement à -0,657%).



Il n'y avait aucune statistique 'macro' à se mettre sous la dent dans l'Eurozone ou à Wall Street pour justifier une quelconque forme d'optimisme ou de pessimisme: les initiatives étaient limitées avant un weekend de 3 jours aux Etats Unis... et qui devrait être largement consacré aux barbecues et au shopping.



Une étude publiée ce vendredi table sur une contraction de -40,2% de l'économie canadienne au 2ème trimestre, hier, l'économiste en chef d'IHS/Markit anticipait -38% d'activité aux Etats Unis au T2.



Un chiffre est sorti au Royaume Uni et il n'est pas bon: les ventes de détail ont plongé de -18% en avril outre-Manche.



Le rendement des Gilts reste parfaitement inchangé à 0,177%.



Fin de semaine positive pour les dettes périphériques avec -1Pt sur les Bonos espagnols 0,702% et -4,5Pts sur les BTP italiens à 1,5900%, ce qui témoigne d'un net regain de confiance depuis lundi puisque le rendement se détend de -25Pts depuis l'évocation d'un plan de 'dotation' de certains pays à la charge du budget européen, sans endettement à la clé.





