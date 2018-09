Taux : journée chargée en 'stats' aux US, détente des T-Bonds

06/09/2018 | 18:32

Nouvelle séance de correction sur les indices boursiers européens qui alignent leur plus longue série baissière -et la plus intense- depuis la mi-juin.



Mais pas plus que mardi ou mercredi, on ne voit se dessiner une vague d'aversion au risque au profit des bons du Trésor.



L'embellie qui se matérialise ce jeudi sur les OAT ou les Bunds est marginale, de l'ordre de -2Pts de base à 0,696% et 0,357% respectivement, un écart totalement anodin.

Le '10 ans' au Danemark ne s'est pas amélioré aujourd'hui mais il demeure le meilleur élève avec 0,309% de rendement.

Quasi stabilité sur les 'bonos' espagnols à 1,457 contre 1,464% et poursuite de la détente sur les BTP italiens (-6Pts à 2,887%) qui ont effacé 33Pts de rendement en 1 semaine.

Enfin, -3Pts sur les Gilts britanniques à 1,415%: là aussi, ça va mieux depuis le début de la semaine, la crainte du 'hard Brexit' se calme un peu.



Le calendrier des statistiques était très dense en ce jeudi aux Etats Unis, avec par ordre d'importance aux yeux des marchés l'enquête ADP : selon les données mensuelles du cabinet de services aux entreprises ADP le secteur privé américain a créé 163.000 au mois d'août.

Ce chiffre est assez nettement inférieur à la prévision moyenne des analystes de 188.000 et marque un franc recul par rapport aux 217.000 créations de postes de juillet (chiffre révisé de 219.000).

En second position (mais le dernier publié), les commandes à l'industrie US affichent un recul de -0,8% en juillet, après +0,6% en juin... une déception qui a coïncidé avec une accélération à la baisse de W-Street.



Paradoxalement (et vu ADP), le nombre hebdomadaire de demandeurs d'allocations chômage ressort en forte baisse (de -10.000) pour un score de 203.000 qui est tout simplement l'un plus bas depuis 50 ans.



Enfin, la productivité aux États-Unis est confirmée à +2,9% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2018, d'après le Département du Travail (après +2,9% en estimation préliminaire et comme le consensus s'y attendait).

Compte tenu d'une hausse de 1,9% du salaire horaire, l'augmentation de la productivité non agricole s'est accompagnée d'une diminution de 1% du coût unitaire du travail (contre une baisse de 0,9% en estimation précédente).

Les T-Bonds US se détendent de -2,7Pts à 2,875%, le '30 ans' ne s'améliore que de 2Pts à 3,054%, tout comme le '2 ans' à 2.633%).







