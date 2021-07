Taux : journée d'attentisme à la veille de 48H de FOMC (FED)

Séance peu volatile en cette veille de début de la réunion 'FOMC' de la FED (qui se déroule sur 48H et dont les spécialistes n'attendent pas grand chose: le vrai sommet, ce sera Jackson Hole fin août) : les T-Bonds US se détendent de -1Pt de base vers 1,2750%.

C'est assez cohérent par rapport à la publication d'un recul surprise des ventes de logements neufs de -6,6% (contre +3,4% attendu), à 676K transactions contre 795K en rythme annuel.



Autre surprise, le prix médian des maisons chute de plus de 3,3% à 361.800 $ contre 374.400 $ en juin.

Le stock de logements disponible représente 6,3 mois de délai d'écoulement au rythme actuel.

Les T-Bonds ne pâtissent pas depuis une semaine du retour de l'appétit pour le risque avec nouveau carton plein de records à Wall Street avec de nouveaux zéniths à respectivement 35.103 pour le Dow Jones, 4.420 pour le S&P500 et 14.863 pour le Nasdaq (qui aligne une 6ème séance de hausse consécutive).



Pas beaucoup de mouvement non plus en Europe avec nos OAT qui se maintiennent à -0,075% et des Bunds peu changés à -0,415%.



Pas de réaction au recul de l'indice Ifo qui se contracte à 100,8 au titre du mois en cours, à comparer à 101,7 pour juin (niveau révisé de 101,8 en estimation initiale), traduisant ainsi un assombrissement du climat des affaires outre-Rhin.



Plus au Sud, c'est également le statu quo sur les BTP italiens à 0,633% et les Bonos espagnols à 0,2800%.



Les opérateurs britanniques n'étaient pas plus inspirés avec des Gilts demeurant figés autour de 0,575%.





