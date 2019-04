Taux : journée de transition avant le 'NFP' du mois de mars

04/04/2019 | 19:51

Séance sans gros enjeu et sans volatilité ce jeudi, à l'image du scénario observé sur les actions.



Des marchés obligataires en 'stand by' dans l'attente du 'NFP' de mars (175.000 créations de postes non agricoles attendues) qui sera publié à 14H30 ce vendredi.

En attendant, une toute petite indication plaidant pour un taux de chômage encore plus faible qu'en février, les inscriptions hebdomadaires au chômage enregistrent une chute inattendue de -10.000 à 202.000, un plancher depuis 49 ans !



Les Bunds qui affichaient +0,007% hier soir passent à -0,008% ce soir.

Ils ont à peine réagi au très mauvais chiffre des commandes à l'industrie allemande au mois de février: après une chute de 2,1%, la situation s'aggrave de -4,2% en février contre un consensus de +0,3%, un plongeon tiré en particulier par les pays en dehors de la zone euro.



'Ceci suggère que la production industrielle a chuté à nouveau au premier trimestre - en dépit du fait que la production de voitures a probablement un peu repris - ce qui a aussi accru le risque d'un déclin du PIB réel', réagit Commerzbank.



Nos OAT semblent plus fringantes avec -3,7Pts de base à 0,367%, les 'Gilts' britanniques ressortent stables à 1,085% environ (alors que le Parlement a voté une résolution qui écarte la possibilité d'une sortie en 'no deal', ce qui laisse comme possibilité un Brexit remastérisé (revu et corrigé par le parti travailliste), ou l'extension du délais avant Brexit (il pourrait être décalé au-delà de 12 avril, voir bien au-delà des 23 mai), ou pas de Brexit du tout (si nouveau référendum que Th.May écarte).



Outre Atlantique, une légère embellie de dessine également sur les T-Bonds avec -1,5Pts de base à 2,503%.

