Taux : journée de transition avant le 'témoignage' de Powell

09/07/2019

Aucun stimulus macro-économique, aucune déclaration de banquier central (blackout à la FED à la veille de la publication des 'minutes' de sa dernière réunion où le statu quo a été maintenu), les marchés obligataires n'avaient pas de raison de connaître d'amples fluctuations.



Et ce fut en effet soporifique: +1Pt de base sur les T-Bonds US à 2,058%, +1,3Pt sur les Bunds à -0,355%.

Nos OAT décalent de 0,7Pt de base à -0,048%, après après avoir testé un plancher de -0,078% (soit 3Pts de volatilité intraday).



Après une sévère dégradation sur les Bonos espagnols (de +12Pts) à 0,453% la veille, une légère détente s'opère avec -2Pts à 0,4330%.



Détente de -5,5Pts sur les BTP italiens à 1,738%.



Mauvaise journée en revanche pour le '10 ans' grec qui se dégrade de de +14,5Pts à 2,215% alors qu'il était passé brièvement sous celui du '10 ans' US à 2,014% lundi matin vers 9H00 avant d'en terminer à 2,07%.



Les publications, en milieu de semaine, des 'minutes' des dernières réunions de la Fed et de la BCE seront particulièrement suivies afin d'anticiper les prochaines décisions des deux institutions.







