Taux : journée grise en Europe, éclaircie sur les T-Bonds US

Aujourd'hui à 19:48 Partager

Deux continents, 2 ambiances : la lourdeur l'emporte en Europe alors que le gouverneur de la BdF pronostique encore 2 hausses de taux minimum en Europe tandis que la dernière est anticipée aux Etats Unis le 3 mai.



Nos OAT, longtemps figées vers 3,050% se tendent de +2,05Pts vers 3,0750% et les Bunds affichent +2,4Pts 3,5100% (après la publication de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, en hausse de 0,4Pt à 93,6 points en avril, sa 6ème hausse consécutive, mais sous le consensus de 94 du marché).



On relève exactement le même écart de +2Pts sur les Bonos espagnols et les BTP italiens à 3,545% et 4,383% respectivement.

Les 'Gilts' n'ont pas manqué d'afficher une fois de plus la pire performance du vieux continent avec +3,5Pts à 3,8190.



Souvent arrimés aux T-Bonds US, ils n'ont absolument pas profité de la détente sur les T-Bonds (-5,4Pts vers 3,5132%).

Un peu plus d'optimisme à 48H des premiers chiffres de la croissance américaine du premier trimestre, attendus jeudi.



Le consensus table sur une croissance de 2% en rythme annualisé de la première économie mondiale sur les trois premiers mois de 2023, contre +2,6% au quatrième trimestre 2022.



Le lendemain, l'attention des investisseurs se portera sur la première estimation du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au premier trimestre puis sur l'inflation allemande en avril.



Pour certains stratèges, le sentiment de marché favorable qui domine à l'heure actuelle pourrait rapidement se dégrader.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.