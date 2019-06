Taux : journée peu volatile, seul le BTP italien s'améliore

28/06/2019 | 19:08

Les opérateurs étant obnubilés par le 'G20' d'Osaka, ils ont peu réagi à la parution de plusieurs données 'macro' aux Etats Unis, qui se sont avérées plutôt positives ce vendredi: les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en mai après une hausse de 0,6% en avril, selon le Département du Commerce, c'est un peu moins bien que la progression de 0,5% attendue.



De leur côté, les revenus des ménages aux Etats-Unis se sont accrus de 0,5% en mai, après un gain du même ordre en avril, et alors que le consensus ne visait qu'une augmentation de 0,3% pour le mois de mai.



En rythme annuel, la hausse de l'indice de prix PCE a décéléré de 0,1 point à +1,5%, mais s'est maintenue à +1,6% en donnée 'core' (en excluant les éléments traditionnellement volatiles que sont l'énergie et l'alimentation).

Les T-Bonds US finissent juste au-dessus des 2,00%, à 2,005%, inchangés par rapport à la veille.

Les Bunds se montrent à peine plus volatils avec -0,5Pts à -0,326%.



Pas d'impact significatif des statistiques concernant l'Eurozone, les prix à la consommation en France accélérent à +1,2% en juin après un ralentissement à +0,9% le mois précédent, selon l'estimation provisoire dévoilée par l'Insee.

Nos OAT continuent de se détendre symboliquement pour afficher un nouveau plancher historique de clôture avec -0,06% de rendement.

Plus au Sud, c'est tout aussi soporifique pour les 'bonos', inchangés à 0,395% (semaine 'flat')... mais les BTP italiens se détendent de -4Pts de base à 2,09% (environ -7Pts hebdo), leur meilleur score depuis mi-mai 2018





