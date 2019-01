Taux : journée plutôt serein, et y compris sur les Gilts UK !

14/01/2019 | 19:18

Les condition techniques continuent de s'améliorer sur les OAT(-2,5Pt à 0,638% contre 0,663% vendredi), et surtout, l'écart par rapport au Bund allemand (-0,5Pt à 0,233%) s'est contracté d'une dizaine de Pts en 10 jours, pour retomber à tout près de 40Pts de base contre 50 en tout début d'année.



C'est plutôt rassurant, les marchés obligataires ne s'alarment pas du climat social français et d'un mouvement 'gilets jaunes' qui s'inscrit dans la durée et reprend de l'ampleur.

La demande d'OAT lors des dernières émissions de France Trésor demeure forte.



Outre Atlantique, les T-Bonds se montrent peu volatiles et se dégradent imperceptiblement, de 0,5Pt 2,704%.

Le 'shutdown' qui se prolonge ne crée pas davantage de remous alors que le plafond de la dette va devoir être relevé de plusieurs dizaines de Mds$, ce qui pourrait entraîner une évolution de la notation de Fitch.





Plus au Sud, bonne séance sur les Bonos espagnols (-4Pts à 1,423%) et modérément positive sur les BTP italiens à 2,865%.

Enfin, à la veille du vote sur le projet de 'Brexit' élaboré par Theresa May avec Bruxelles, l'hypothèse d'un vote négatif (risque de 'no deal'), tient largement la corde... mais les 'Gilts' ne lâchent -une fois encore- presque rien, avec un décalage symbolique de +1Pt à 1,298%.



Les investisseurs font-ils déjà le pari d'un second référendum pour ou contre le 'Brexit' (avec un probable maintien à la clé) ?





