Taux : journée sans catalyseurs, mais chute des Gilts et BTP

21/10/2020 | 18:51

Peu de 'market movers' (pas de stats, pas d'enquêtes de conjoncture) ce mercredi et c'est la tendance à la consolidation qui domine depuis lundi qui s'impose encore aujourd'hui.



De façon symbolique, le rendement des T-Bonds 2030 refranchit les 0,800% et affichait même jusqu'à 0,835% puis 0,816% ce soir, soit +3Pts par rapport à mardi vers 18H.

Cette hausse de rémunération s'avère plus rapide qu'en Europe où les Bunds affichent +1,7Pt à -0,589%, nos OAT +1,2Pts à -0,3100%.



Plus au Sud, les Bonos affichent +2,2Pts à 0,206% et les BTP italiens +4,8Pts à 0,788% (et même jusque 0,8% en séance).



La pire performance du jour revient au Gilts britanniques avec +5,4Pts à 0,2420%.

Il n'y pas vraiment de justification à un tel écart, sinon qu'il pourrait être révélateur d'une poussée d'aversion générale au risque (vu la baisse simultanée du 10 ans italien.



