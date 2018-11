Taux : journée sans relief malgré espoir d'avancée sur Brexit

13/11/2018 | 19:26

Séance fort peu volatile en Europe, légère embellie outre Atlantique.

Les T-Bonds US se détendent de -3Pts à 3,158% en l'absence de toute statistique économique (c'était déjà le cas la veille).



En Europe, l'indice ZEW, qui mesure le sentiment économique des investisseurs allemands, remonte de 0,6 point pour s'établir à -24,1 au titre du mois en cours, là où le consensus l'attendait une légère baisse à -25.

Pas d'impact sur les Bunds qui font du sur-place à 0,40% et nos OAT n'étaient pas plus inspirées à 0,78%.

Plus au Sud, les 'bonos' se dégradent de 1,2Pt à 1,624% et les BTP italiens s'en sortent bien avec un quasi équilibre à 3,45% contre un zénith à 3,51% lorsque le gouvernement italien de Mr Conte avait annoncé qu'il n'avait pas modifié le projet de budget retoqué par Bruxelles.

A propos de Bruxelles, l'accord conclu avec Londres sur la mise en oeuvre du 'Brexit' est mis en discussion avec ses ministres par Theresa May ce soir même alors que l'épineux problème de la frontière entre les 2 Irlande aurait été résolu (mais les détails n'ont pas encore été rendus publics).



Les Gilts britanniques se détendent de -2,5Pts vers 1,497%, on reste un peu sur sa faim, la bourse de Londres a mieux réagi.



Signal économique plutôt inquiétant, la croissance du crédit bancaire a fortement ralenti en Chine en octobre malgré, à 100,2Mds d'équivalent $ alors que les économistes attendaient en moyenne 130Mds$

Les crédits souscrits par les particuliers, principalement immobiliers, ont

ainsi représenté 80,9% des nouveaux prêts en octobre, contre

54,7% en septembre, le crédit aux entreprises a chuté de 25Mds$.

Cependant, sur les 9 premiers mois de l'année, plus de 2.000Mds d'équivalent $ de crédit ont déjà été souscrits, c'est déjà plus que sur l'ensemble de l'année 2017.







