Taux : journée sans relief, petite embellie sur BTP italiens

15/10/2018 | 18:50

Petite journée sur les marchés obligataires, volatilité réduite et initiatives limitées.

Les Bunds (+0,5Pt de base à 0,504%)n'ont pas réagi au lourd revers électoral subi par A.Merkel en Bavière, où son propre parti recueille moins de 10% des voix (9,6%) et l'allié de la CSU plonge de -12% vers 35,5 (au plus bas depuis 50 ans), malgré d'excellents indicateurs économiques et le quasi plein emploi.

Nos OAT ne se montre pas plus volatiles avec +0,5Pt de base à 0,872% et pour trouver un peu plus de mouvement, il faut se tourner vers les BTP italiens qui s'améliorent nettement en fin de parcours avec -2Pts de base à 3,557%, les Bonos espagnols évoluant à l'inverse de +2Pts à 1,699%.



Les T-Bonds US terminent parfaitement stables (3,162/3,163%) après publication des 'chiffres du jour' accueillis sans émotion: les ventes au détail s'avèrent décevantes aux Etats Unis au mois de septembre, avec une progression de +0,1% (comme au mois d'août) contre +0,7% anticipé.

Hors secteur automobile, les ventes au détail américaines ont reculé de -0,1% le mois dernier. Là encore, c'est inférieur aux attentes : les économistes attendaient en moyenne une croissance de +0,4% (contre +0,5% attendu).

L'indice Empire State de la FED rebondit de 19 vers 21,1, au lieu de rester stable, ce qui tempère un peu la déception de la consommation en septembre (à noter que Sears est désormais en faillite).

Enfin, les stocks des entreprises américaines ont progressé de +0,5% en rythme mensuel en août, selon le Département du Commerce (après une hausse de +0,7% en juillet)



Par ailleurs, les tensions politiques qui montent entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite au sujet d'un journaliste 'disparu' au consulat de Turquie il y a une semaine retombent: Donald Trump est prêt à accréditer la 'thèse d'un accident' : une initiative non sollicitée de 'tueurs voyous' ayant agi sans ordre du Roi Bin Salmane (quel châtiment leur sera donc réservée, ça devrait être terrible vu le tort causé à son image ?) pour tenter de ménager son premier client planétaire en matière de ventes d'armes.



Toujours au chapitre des statistiques, seront publiés cette semaine l'indice ZEW en Allemagne et l'inflation dans la zone euro, mais surtout de nombreuses données américaines comme les ventes de détail, la production industrielle ou la construction résidentielle.



