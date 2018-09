Taux : journée très négative en Europe, USA, Asie (sauf BTP)

11/09/2018 | 19:00

Nette dégradation des marchés obligataires de part et d'autre de l'Atlantique en ce mardi, une évolution que rien ne semblait préfigurer vu le peu de densité de l'actualité économique, l'absence de statistiques majeures (ou même mineures à part le ZEW ce matin en Allemagne) et le rebond qui s'est finalement dessiné sur le tard sur les indices boursiers (et qui n'avait pas été précédé d'une 'course vers la sécurités).



Que les indices boursiers aient consolidé (jusque vers 15H30) ou qu'ils aient ensuite progressé, le résultat a été le même sur les Bonds Trésor: une journée complète de baisse.

Les opérateurs semblent intégrer psychologiquement la prochaine hausse de taux de la FED (d'ici une semaine) et la suivante (mi-décembre)... mais pourquoi plus ce mardi que la veille ?



Nos OAT se tendent de +1,97Pt à 0,74%, les Bunds de +4Pts à 0,431%, ainsi que les 'Gilts' britanniques à 1,50% et le plus important, c'est la progression de +3Pts des T-Bonds à 2,972%... la barre des 3% se rapproche, le marché obligataire US est au plus bas depuis début août.

Plus au Sud, les Bonos espagnols (stable à 1,485%) et les BTP italiens s'en tirent beaucoup mieux : en solo, les BTP bénéficient encore d'une détente de -10Pts de base à 2,777%.



Deux exceptions qui confirment la règle puisque le '10 ans' japonais se dégrade de +0,5Pts à 0,119% et le '10 ans' à Hong Kong se tend de +8Pts de base à 2,37%.



Le seul chiffre paru aux Etats Unis peut difficilement justifier la hausse du rendement des T-Bonds au-delà de 2,97% ce soir : les stocks des

grossistes aux Etats-Unis sont revus légèrement à la baisse par le département du Commerce à +0,6% contre +0,7% initialement.



En Europe, l'indice ZEW du sentiment économique des investisseurs allemands est ressorti supérieur aux estimations à -10,6 en septembre contre -13,7 en août, pas de quoi faire flamber les Bunds de +4Pts de base.



