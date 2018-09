Taux : l'Europe sur-réagit aux chiffres US, T-Bonds +2Pts

14/09/2018 | 17:28

Les chiffres publiés ce vendredi sont 'robustes'... mais aux Etats Unis (rien au calendrier en Europe).



Et pourtant, les taux se tendent avec plus de vigueur en Europe qu'aux Etats Unis: les T-Bonds US affichent +2,2Pts de base à 2,995% (il flirte avec les 3,00%, le '2 ans' se rapproche des 2,800%) alors que les Bunds affichent +2,5Pts à 0,449% et nos OAT +3,6Pts à 0,766%.

Moins de volatilité sur les Bonos espagnols (+1Pt à 1,504%) mais +2,8Pts sur les BTP italiens à 2,808% (et -7Pts sur la semaine) puis les Gilts britanniques à 1,5300 contre 1,502% jeudi (qui affichent de nouveau la même rémunération que le '10 ans' en Espagne).



Donc les T-Bonds s'en tirent bien mieux que la plupart des dettes souveraine en Euro: peut-être les opérateurs américains se sentent-ils rassurés par baisse des prix à l'importation aux États-Unis: ils ont chuté de 0,6% en août, selon le Département du Travail, alors que le consensus tablait sur -0,3% seulement.

L'autre chiffre un peu en-deçà des attentes, ce sont les ventes au détail aux États-Unis qui n'ont augmenté que de 0,1% en séquentiel en août selon le Département du Commerce, un chiffre inférieur au consensus (les analystes anticipaient +0,4% en moyenne).



En revanche, c'est un feu d'artifices du côté de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan ('UMich') : il a bondi de +4,6Pts à 100,8 points en estimation préliminaire pour septembre, alors que les économistes ne l'anticipaient en moyenne que stable par rapport à août, à 96,2 points.



Enfin, la production industrielle des États-Unis a de nouveau augmenté de 0,4% en août selon la Réserve fédérale, conformément au consensus de marché.





