Taux : l'appétit pour le risque pénalise les bons du Trésor

16/04/2019 | 19:10

Aux Etats-Unis, la consolidation des marchés obligataires reprend alors que les records annuels pleuvent à Wall Street.

L'appétit pour le risque est au zénith et cela s'exerce au détriment des T-Bonds US qui se tendent de +3,5Pts de base à 2,583%.



Les chiffres du jour étaient plutôt neutres aux Etats Unis : la production industrielle ressortent en baisse de -0,1% (après +0,1% en février et -0,3% en janvier) ce qui remet en doute la vigueur de la croissance américaine pour le premier trimestre.



Plus positif, le baromètre mensuel NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers aux Etats-Unis progresse de +1Pt à 63 au mois d'avril 2019, conformément au consensus de 63: ceci confirme l'embellie qui s'est enclenchée en début d'année, après un plancher de 56 en décembre.



Les opérateurs seront rassurés par l'indice ZEW mesurant le moral des investisseurs et des analystes allemands pour le mois d'avril : l'indice rebondit de façon inespérée, passant de -3,6 en mars à +3,1 en avril, bien au-delà du consensus Reuters de 0,8.

Les Bunds terminent peu changés à 0,07%, de même que nos OAT qui se dégradent d'un point symbolique à 0,42% ('spread' de +35Pts par rapport au Bund).

Même variation à la marge plus au Sud avec +1Pt sur les Bonos espagnols à 1,09% et les BTP à 2,59%.

Stagnation complète sur les Gilts à 1,2200%.

