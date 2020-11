Taux : l'appétit pour le risque plombe T-Bonds US et Bund/OAT

03/11/2020 | 19:11

Les marchés obligataires ont clairement accusé le coup d'un soudain retour de l'appétit pour le risque qui propulse les indices bousiers 4 à 5% au-delà de leurs niveaux de clôture de vendredi.



Une nette tension (+4,5Pts de base) affecte les T-Bonds qui affichent 0,89%, leur pire marque depuis fin mai/début juin à quelques heures du verdict des présidentielles US (et à du communiqué de la Réserve fédérale américaine qui devrait maintenir ses taux à un niveau proche de 0% et poursuivre ses rachats d'obligations souveraines et 'corporate')



Consolidation -un peu moins marquée- des dettes souveraines dans la zone euro : les Bunds se retendent de 2,5Pt à -0,614%, nos OAT de 1Pt à -0,345%.

Le retour de l'appétit pour le risque profite en revanche aux Bonos espagnols avec -1,5Pt à 0,112%, et aux BTP italiens (-1Pt à 0,703%).



Les Gilts britanniques finissent stables à 0,273% alors que la thématique 'Brexit' est complètement occultée par le rendez-vous électoral du jour.



Le seul facteur susceptible de dissiper l'optimisme béat qui semble s'installer depuis 48H serait un résultat serré et potentiellement contesté par Donald Trump qui a laissé entendre qu'il ne reconnaîtrait pas facilement sa défaite, le cas échéant.



'L'un des Etats cruciaux qu'il va falloir suivre est la Floride, où les résultats devraient être disponibles dès mercredi matin compte tenu du niveau important des votes déjà effectués par correspondance', explique-t-on chez Danske Bank.



'Trump ne peut pas prétendre à la victoire finale sans gagner en Floride, mais Biden peut toujours espérer l'emporter sans y être vainqueur.

Une victoire de Trump en Floride pourrait signifier que l'issue de l'élection pourrait rester en suspens pendant encore quelques jours', souligne la banque danoise.



Donald Trump a en effet annoncé qu'il envisageait d'utiliser tous les outils juridiques à sa disposition en cas de soupçon de fraude, ce qui pourrait le pousser à exiger des recomptes, voire à faire appel à l'arbitrage de la Cour Suprême, qui semble désormais toute acquise à sa cause avec 6 membres républicains (dont 3 ultra-conservateurs nommés par Trump lui-même) contre 3 démocrates.



Côté chiffres, le tableau était peu fourni ce mardi : les commandes à l'industrie US ont progressé de +1,1% en septembre (contre +1% attendu), pour le 5ème mois consécutif.



Le rebond du secteur industriel depuis fin mai s'avère ainsi plus rapide et vigoureux que celui des 'services ' (effondrement du tourisme, des loisirs, des transports aériens, casinos, etc.).



Les commandes de biens durables manufacturés ont grimpé de 1,9% en Septembre dans le sillage des ventes d'automobiles et matériaux de construction.



