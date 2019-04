Taux : l'appétit pour le risque se confirme, GiltsUK attaqués

03/04/2019 | 19:28

L'appétit pour le risque ne se dément pas sur les indices boursiers qui enchainent une 3ème hausse consécutive et alignent records sur records (annuels, à ce rythme, bientôt historiques d'ici 48H).



Après une courte embellie la veille, les marchés obligataires subissent l'appel d'air faveur des actions et nos OAT se retendent de 3,5Pts vers 0,393%, les Bunds de +4,5Pts (il repassent positifs de +0,007%).



Les'bonos' espagnols (c'est du 'risque') s'en sortent mieux avec +1,5Pt à 1,145% et les BTP italiens ne font pas exception avec +2Pts à 2,55%.



Outre Atlantique, les T-Bonds 2029 affichent -1,5Pts à 2,4800%, le '2 ans' se détend de -2Pts à 2,307%.



Nette dégradation des 'Gilts' britanniques (+7Pts à 1,095%) alors que Theresa May entame des négociations avec Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition travailliste, pour concevoir un projet de 'Brexit' qui inclurait cette fois une union douanière avec l'UE mais une rupture avec le principe de libre circulation des personnes auquel était attachée la 1ère Ministre.



Outre-Atlantique, c'est surtout la hausse de Wall Street qui pèse sur les T-Bonds (+2Pts à 2,517%), bien plus que les 'chiffre du jour' qui auraient aussi bien pu justifier une détente des taux longs.



Le secteur privé américain n'a généré que +129.000 emplois en mars selon le cabinet ADP, score nettement inférieur à la prévision moyenne des analystes qui s'établissait à +170.000 (déjà en net retrait par rapport aux 197.000 créations de postes privés enregistrées au mois de février).

Par ailleurs, l'activité du secteur tertiaire américain (ISM des 'services') chute de 59,7 vers 56,1 en mars, déjouant un consensus de 58,00.

En Europe, le marché attendait avec impatience la publication des derniers indices européens PMI Markit pour le secteur des services.



L'activité globale a continué de croître à un rythme modéré dans le secteur privé de la zone euro en mars, au vu de l'indice PMI composite IHS Markit qui, à 51,6 contre 51,9 en février, se replie légèrement mais affiche un niveau supérieur à son estimation flash (51,3).

En France, toujours selon IHS Markit, l'activité dans le secteur privé a chuté de 50,4 vers 48,9 mais cela ne remet pas en cause la prévision du gouvernement d'une croissance de +1,3% en 2019.







