Taux : l'aversion au risque soutient encore Bunds et T-Bonds

24/05/2019 | 18:41

Les marchés obligataires en terminent quasiment à l'équilibre, sur des écarts de l'épaisseur du trait pour les T-Bonds (+0,2Pts 2,325%) ou les Bunds (-0,2Pt à -0,115%)... et nos OAT terminent parfaitement stables à 0,285%.

Ces niveaux demeurent proches des planchers annuels, et de 33 mois en ce qui concerne la plupart des dettes souveraines européennes.



Un nouveau plancher absolu a même été inscrit ce vendredi sur les 'bonos' espagnols à 0,827% (-3Pts de base et -5,5Pts sur la semaine écoulée).



'Les inquiétudes sur la croissance mondiale pénalisent le sentiment de marché', résument les équipes de Danske Bank.



Alors que le scénario d'un ralentissement économique sur fond de guerre commerciale avait fait plonger le baril de -5,5% la veille (plus forte baisse de l'année 2019), aucun sursaut n'est venu infirmer le pessimisme qui se diffuse à travers de nombreuses classes d'actifs.



Côté chiffres US , rien de très positif : le Département du Commerce fait état d'une baisse de -2,1% des commandes de biens durables aux États-Unis en avril.



Cette baisse s'avère conformes aux attentes, puisque les économistes anticipaient en moyenne une baisse de -2%.

Sur 12 mois, les commandes progressent de +2,6%... mais les livraisons ont chute de -1,6% en 'séquentiel', ce qui renforce le sentiment que la situation se dégrade à l'entame du 2ème trimestre.



Enfin, les 'Gilts' britanniques se montrent indifférents à l'annonce ce matin de la démission de Th.May, avec un rendement inchangé de 1,955%.



