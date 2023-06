Taux : l'embellie du jour efface pertes du 7/6, sauf Gilts UK

Enfin une petite embellie après plusieurs séances de nervosité relative aux anticipations de futures hausses de taux: les stress a culminé mercredi avec les annonces de la Banque centrale d'Australie puis du Canada, resserrant par surprise le loyer de l'argent de +25Pts à quelques heures d'intervalle (à 4,1 et 4,75% respectivement).



Les spécialistes du suivi de la FED admettent qu'elle imite souvent la Banque du Canada (a justifié sa décision par la persistance d'une forte inflation sous-jacente) mais qu'il ne s'agit pas d'une règle gravée dans le marbre.



Alors que la vigueur des créations d'emploi aux Etats Unis en mai a surpris, les chiffres hebdos du chômage (en nette hausse) sont plutôt surprenants mais ils doivent être 'retraités' : le nombre d'inscriptions aux allocations a bondi de +28 000 lors de la semaine du 29 mai, s'établissant à 261 000 contre 233 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport à 232 000), selon le Département du Travail.



Il s'agit du nombre de nouvelles inscriptions hebdomadaires le plus important depuis la semaine du 30 octobre 2021, semaine qui avait vu 264 000 nouvelles demandes d'inscription, précise le rapport.



Mais en réalité, il s'agit de chiffres 'retraités' (correction méthodologique) qui ne valide peut être pas une dégradation du marché du travail.



Peu de réactions sur l'obligataire mais c'est une légère embellie qui s'installe (après la mauvaise fin de journée observée mercredi).



Les T-Bonds US effacent ce soir -6Pts à 3,728% (ce qui efface la dégradation de la veille).



En Europe, les OAT se détendent de -4Pts vers 2,957%, les Bunds de -3Pts à 2,413%, les BTP italiens de -7,5% à 4,178%, les Bonos espagnols de -5Pts (autant de tension la veille).



Dans la zone euro, l'économie s'est légèrement contractée au premier trimestre, montrent des chiffres du produit intérieur brut publiés jeudi par Eurostat. Au cours des trois premiers mois de l'année, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,1% dans la région, selon une estimation de l'office statistique de l'Union européenne.



Toujours pas d'embellie outre-Manche avec des 'Gilts' qui se tendent de +4Pts vers 4,292% (après 4,30% en séance) et reste à des niveaux de crise qui n'ont pas encore fait réagir Rishi Sunak.



Les anticipations inflationnistes peuvent continuer de se calmer alors que les cours du pétrole se tassent, la décision de l'Arabie Saoudite de réduire sa production à partir de juillet n'ayant pas vraiment permis d'endiguer réellement la chute des prix du baril.



Le cours du baril de pétrole brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,4% sous 72,3 dollars et celui du Brent lâche plus de 0,3% pour repasser sous 76,6$.



