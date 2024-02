Taux : l'embellie finale renverse le bilan hebdo, en positif

Le 23 février 2024 à 20:00 Partager

Après 3 séances placées sous le signe de la lourdeur, les marchés obligataires terminent la semaine sur une note positive et une décrue des rendements qui permet aux dettes souveraines de ne pas terminer la semaine dans le rouge.

Les Bunds par exemple effacent -8Pts à 2,355%, soit -4,5Pts sur la semaine écoulée.

Au chapitre des statistiques du jour, le PIB de l'Allemagne a baissé de 0,3% en volume au quatrième trimestre 2023 par rapport au troisième, selon les données CVS-CJO de l'office fédéral de la statistique, qui confirme ainsi sa première estimation publiée le 30 janvier dernier.



L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne pour février s'est légèrement redressé de 85,2 en janvier vers 85,5 en février, une hausse 'entièrement attribuable à une amélioration de la composante des anticipations', selon Capital Economics (les chefs d'entreprises tablent ouvertement sur une baisse des taux au second semestre 2024).



Les marchés autres obligataires ont également connu une réelle embellie, bien que les bourses restent en mode 'risk-on' avec un nouveau déluge de records boursiers ce vendredi.



En Europe toujours, nos OAT effacent -8Pts à 2,8260%, les BTP italiens -11,5Pts à 3,802%.

Outre-Manche, les 'Gilts' UK évoluent de nouveau à contre-courant et c'est une dégradation de +3Pts de base à 4,146% qui vient conclure une mauvaise semaine (hausse de +3Pts en hebdo, tout s'est joué ce vendredi).



Pas de 'market movers' aux Etats Unis et les T-Bonds semblent bénéficier également de rachats techniques, avec un écart qui semble calqué sur les Bunds et les OAT, soit -8Pts vers 4,245%.



Mais les chiffres publiés la veille n'avaient aucun impact alors que leur absence n'empêche pas les T-Bonds de bien finir la semaine.



Selon Christopher Dembik, économiste chez Pictet, 'les excellents résultats de Nvidia sont certainement beaucoup plus importants pour la trajectoire à court terme de la bourse que n'importe quelle statistique ou décision de banque centrale. La dégradation économique perçue fin 2023 ne semble pas être un sujet pour les investisseurs'.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.