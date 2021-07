Taux : l'embellie se poursuit en Europe,semaine très positive

Le rendement des T-Bonds US se dégrade légèrement de +2Pts vers 1,32%, mais la semaine s'achève sur une légère embellie de -3Pts.



Il n'y a pas vraiment de lien entre le recul des T-Bonds et les chiffres de la confiance des consommateurs américains ('UMich') qui se dégrade de près de -5Pts au mois de juillet.

L'indice de l'Université du Michigan s'établit à 80,8 en estimation préliminaire pour le mois en cours, après 85,5 le mois dernier.



Cette dégradation du moral des ménages vient à contre-courant de ce que les économistes prévoyaient en moyenne : Jefferies anticipait ainsi une légère progression de l'indice vers 87.

Il y a peut-être un lien avec les ventes de détail aux Etats-Unis : elles se redressent de +0,6% (contre -0,6% attendu) après une baisse de 1,7% en mai (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,3%, le ralentissement des ventes de véhicules résultant de pénuries récurrentes de micro-contrôleurs).



Le Département du Commerce précise que hors secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 1,3% en juin (après un recul de 0,9% le mois précédent), un rebond plus fort qu'attendu en moyenne par les économistes.



En Europe, aucune réaction dettes souveraines n'a accompagné la parution des derniers chiffres de l'inflation en zone euro.

Nos OAT se détendent d'ailleurs de -1,5Pt à -0,014%, les Bunds de -2Pts à -0,352% (belle détente hebdo de -5Pts).

Plus au Sud, détente conjointe de -2,3Pts sur les Bonos espagnols et les BTP italiens à 0,357 et 0,708% respectivement.



L'inflation de l'Eurozone s'est établie à 1,9% en juin 2021, contre 2,0% en mai et celui de l'Union européenne à 2,2% en juin, contre 2,3% en mai, selon Eurostat qui confirme donc son estimation préliminaire de juin pour la zone euro. Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro proviennent de l'énergie (+1,16 points de pourcentage, pp).



La léthargie se poursuit après la publication des ventes de détail aux Etats-Unis: elles se redressent pourtant de +0,6% (contre -0,6% attendu) après une baisse de 1,7% en mai (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,3%, le ralentissement des ventes de véhicules résultant de pénuries récurrentes de micro-contrôleurs).

Enfin, la meilleure performance du jour revient aux Gilts britannique qui effacent -4Pts de rendement à 0,625%, ce qui équivaut à la performance en hebdo.









Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.