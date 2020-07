Taux : l'embellie se poursuit en cette journée vierge de stat

22/07/2020 | 19:46

L'embellie sur les marchés obligataires qui prospère depuis le début du mois du juillet se poursuit ce mercredi, une journée marquée par l'absence d'indicateurs économiques 'macro' ou même secondaires: une vraie journée blanche... mais positive.



Nos OAT se détendent donc de -3Pts de base vers -0,19%, les Bunds de -3,5Pts vers -0,495% et plus au Sud, l'Italie continue de bénéficier à plein de l'effet 'plan de relance européen' avec des BTP qui affichent -5Pts à 1,095% (contre 1,2300% vendredi et 1,85% mi-mai à la veille de la proposition Macron-Merkel sur 500MdsE de 'subventions').

Les Bonos espagnols se contentent de -2,7Pts vers 0,33%.



La France continue d'emprunter dans d'excellentes conditions et n'a pas d'intérêt à recourir à l'enveloppe de 360MdsE de prêts mis à disposition par l'Europe (les conditions seraient moins favorables qu'un 'taux marché' négatif).



Si une telle nécessité survenait, la France devrait mettre en oeuvre les moyens fiscaux de financer son endettement.

Le Président affirme que cela ne serait pas à la charge du contribuable puisque financé par des 'taxes aux frontières'... mais le contribuable est aussi le consommateur qui paiera plus cher des produits surtaxés: dans un cas comme dans l'autre, il y aura perte de pouvoir d'achat, peu importe le statut lexical de qui supporte la différence de prix.



Outre-Atlantique, les T-Bonds affichent une légère embellie de -2Pts de base vers 0,587%... les opérateurs se montrant bien moins impressionnés (et inquiets) que les cambistes suite aux nouvelles tensions entre Washington et Pékin (accusations américaines d'espionnage médical, fermeture du consulat chinois de Houston au Texas).



