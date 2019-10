Taux : l'embellie sur les actions pèse sur les bons du Trésor

09/10/2019 | 17:49

Séance de consolidation sur les marchés obligataires qui effacent largement leurs gains de la veille : les Bunds se dégradent de 4,3Pts à -0,554% (contre -0,597%) et entraînent nos OAT avec +3,6Pts à -0,264% (contre -0,301%).



Plus au Sud, les 'bonos' espagnols se tendent de +3Pts à 0,163% et même écart sur les BTP italiens avec un rendement de 0,978% (contre 0,948%).



Les T-Bonds US ne sont pas mieux lotis avec une tension de +3,7Pts à 1,5700%... mais la partie n'est pas encore jouée outre-Atlantique: le point d'orgue de cette journée sera la publication ce soir (à 20H) des 'minutes' (compte-rendu) de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed.



Elles 'permettront de mieux juger des débats internes au FOMC et de la volonté, ou non, de ses membres de poursuivre la détente de la politique monétaire ces prochains mois', indiquait Aurel BGC en début de semaine.



Le calendrier des statistiques était plutôt maigre ce mercredi: après une hausse de +0,2% le mois précédent, les stocks des grossistes ont de nouveau augmenté de +0,2% en août aux Etats-Unis, selon le Département du Commerce... mais cela reste de moitié inférieur au consensus de +0,4%



De leur côté, les ventes des grossistes sont restées stables. Au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,36 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,28 mois en août 2018.



L'appétit pour le risque qui fait de l'ombre aux bons du Trésor US résultent de l'anticipation d'un accord partiel sur les importations de produits agricole: Bloomberg a ravivé ces espoirs dans une de ses dépêches à la veille de la venue des négociateurs chinois à Washington, alors que cela se présentait mal puisque les USA viennent d'inscrire 28 entités chinoises sur leur 'liste noire' US.



De plus, des personnalités du gouvernement chinois pourraient se voir interdites de visa pour entrer sur le sol américain.





