Taux : l'inflation record en Europe plombe OAT et Bunds

Après une semaine faste qui avait vu les rendements obligataires se détendre de -25 à -30Pts de base en amont puis le jour de la conférence de presse de la BCE, les marchés ont marqué le pas ce lundi avec des replis de plus en plus appuyés au fil des heures en Europe.



L'Eurozone a en effet été victime d'une nouvelle accélération de l'inflation à 10,7% dans l'UE (c'est 0,5% de plus que prévu).

Ce chiffre est cohérant avec les +10,4% de l'inflation allemande et de +16,8% aux Pays Bas, sous l'effet du renchérissement des produits alimentaires (+20,3% en Allemagne).

Nos OAT se dégradent logiquement avec un écart de +8Pts de rendement à 2,68%, les Bunds affichent +6Pts à 2,148% et les BTP italiens affichent +15Pts à 4,3050%.

Outre-Manche, les 'Gilts' affichent +6Pts de base à 3,5560% et leur comportement se reconnecte à celui des T-Bonds US après 2 mois de divergence.

Un seul chiffre aux Etats Unis cet après-midi et il n'est pas souriant : le PMI de Chicago chute vers 45,2 contre 47 le mois précédent.



Cela ne suffit pas à faire retomber la nervosité sur les T-Bonds US à 48H du verdict de la FED (+ 75Pts attendus, le 'vocabulaire' sera décisif) avec un rendement qui se tend de +3Pts vers 4,04%... tandis que le taux hypothécaire à '30 ans' franchit la barre des 7% (plus aucun dossier de crédit immobilier n'est déposé ni ne sort, seuls ceux qui ont 100% de cash sont encore actifs).







Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.