Taux : l'inversion de courbe US s'accélère, W-Street dévisse

04/12/2018 | 19:18

Quel renversement de situation ! Nous voici passé d'une forte hausse des actions lundi matin à une baisse encore plus forte des mêmes actions 24H plus tard, avec -2,1% sur le Dow Jones et -2,5% sur le Nasdaq (à 18H30... et la dégringolade s'accélère depuis 17H45).



L'aversion pour le risque resurgit alors que des tweets contradictoires de Donald Trump mettent fortement en doute la décrispation des rapport sino-américains à l'issue du 'G-20', ainsi que la réalité d'un accord sur la réduction des taxes sur les importations automobiles US vers la Chine.





Il en résulte une accélération de la décrue des rendements sur les T-Bonds US qui plongent de -7Pts, vers 2,92%, au lendemain du basculement sous les 3,000% (des niveaux plus observés depuis le 15 septembre dernier).

L'inversion de la courbe de taux se radicalise avec +2,6Pt de base de rendement pour le '3 ans' (à 2,825%) par rapport au T-Bond de maturité '5 ans' (2,799%).

Et le 'prime' sur le '10 ans' (2,935%) se contracte de 5Pts en 24H et se réduit à même pas +10Pt de base (à ce rythme, la courbe '2 ans/10ans' se sera également inversée d'ici vendredi... un très mauvais signal macro-économique).



Le rendement des OAT recule de -2Pts à 0,668%, celui des Bunds et Gilts britanniques dévisse de -5Pts à 0,2500% et 1,284% respectivement.

Inversement, le rendement des BTP italiens se retend de +3Pts de base à 3,182% et celui des 'bonos' espagnols se stabilise vers 1,495%.



Tout est parti des doutes sur la possibilité d'un 'bon accord' entre les Etats Unis et la Chine alors que les points de vue demeurent profondément divergents: les doutes sur la croissance mondiale refont surface et ceci écrase tout autre élément d'actualité.



Le calendrier des statistiques était pratiquement vierge ce mardi : seuls les prix à la production dans la zone euro pour le mois d'octobre ont été publiés en fin de matinée. Ils ont augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat. En septembre, ils avaient augmenté de 0,6% dans les deux zones.



