Taux : l'optimisme dominait avant CPI US, conforté après

La journée est positive sur l'obligataire après la publication d'un 'CPI' en tout point conforme aux anticipations.



Ces chiffres neutres auraient pu constituer un 'non-événement mais les opérateurs veulent voir le verre à moitié plein.



Les T-Bonds US ont fini en hausse mais les rendements se sont un dégradés par rapport à ce matin puisque le '10 ans' affiche ce soir 3,500% (contre 3,556% hier soir et 3,455% ce matin).



L'indice des prix à la consommation outre-Atlantique publié par le Département du Travail a augmenté de 6,5% en décembre 2022 par rapport au même mois de 2021 (-0,1% en séquentiel), un taux annuel au plus bas depuis octobre 2021 et globalement conforme aux attentes des économistes.



Hors énergie (+7,3%) et produits alimentaires (+10,4%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel 'core' (le plus suivi par la FED) s'est établi à 5,7% le mois dernier, un niveau dans l'ensemble conforme à celui qu'anticipait le marché.



Mais en rythme séquentiel, c'est-à-dire entre novembre et décembre 2022, les prix à la consommation 'core' ont augmenté de 0,3% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Le marché du travail qui demeure un des indicateurs les plus suivis par la FED demeure d'une fascinante robustesse puisque les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 1.000 lors de la semaine du 2 janvier, s'établissant à 205.000 contre 206.000 (chiffre révisé par rapport à l'estimation initiale de 204.000) la semaine précédente, selon le Département du Travail.



Mais si l'on parle d'optimisme, il faut surtout évoquer l'Europe avec une belle hausse nos OAT qui se détendent de -7,5Pts vers 2,603% (après avoir affiché 2,54% au plus bas, soit -13Pts).

Les Bunds se portent bien également avec -7,3Pts à 2,115% et plus au Sud, les 'Bonos' espagnols et les BTP italiens effacent -6Pts à -7Pts à 3,138% et 3,975%.

Même écart outre-Manche sur les 'Gilts' qui s'améliorent vers 3,3550 après avoir flirté avec les 3,60% en début de semaine (et 3,75% fin 2022).





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.