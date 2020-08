Taux : l'optimisme prévaut avant une déferlante de stats US

10/08/2020 | 18:05

Séance sans enjeux mais séance positive sur les marchés de taux qui se détendent sur un large front.



Nos OAT 'perdent' -2,6Pts de base à -0,241%, les Bunds -2Pts de base à -0,527%, tout comme les Bonos espagnols à 0,257%, tandis que les BTP italiens stagnent vers 0,9800% (contre 0,987%) et les 'Gilts' affichent le même écart de -0,7Pt de base à 0.133%.



Stagnation également pour les T-Bonds US à 0,57% (+0,7Pt de base) en amont de la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques US prévus cette semaine, dont l'inflation (mercredi), puis les ventes de détail et la production industrielle (vendredi).



De ce côté de l'Atlantique, doivent notamment être publiés l'indice ZEW en Allemagne (mardi), des estimations du PIB britannique (mercredi) et de la zone euro (vendredi), mais aussi le taux de chômage en France (jeudi).



L'emploi salarié en France aurait reculé de seulement -0,6% au 2ème trimestre (avec 119.400 destructions d'emplois) et de -3,4% sur le 1er semestre (grâce aux mesures de prise en charge du chômage partiel).









