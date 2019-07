Taux : la BCE conforte les attentes de mesures de soutien

01/07/2019 | 18:19

Les taux poursuivent leur contraction en Europe en cette 1ère séance du second semestre 2019.

Ils avaient fini le 1er semestre au plus bas mais on continue d'enfoncer des planchers historiques... et ce n'est pas seulement le contrecoup de PMI décevants publiés ce lundi matin.



Les spécialistes de l'obligataire tiennent également le plus grand compte de déclarations de membres et économistes de la BCE à l'occasion d'une conférence qui se tenait ce 1er juillet à Helsinki.

Le chef économiste Philip Lane ainsi que des membres du Conseil des gouverneurs comme Klaas Knot (banque centrale néerlandaise) ont confirmé les craintes de ralentissement économique et de 'sous-inflation' dès 2019, d'où la nécessité pour la BCE de se montrer plus 'accommodante'.



Selon Klass Knot, 'lorsque l'inflation dévie de l'objectif pendant une période prolongée, les banques centrales ne doivent laisser subsister aucun doute sur leur engagement absolu d'atteindre son objectif sur le moyen terme... et il est incontestable que l'inflation reste trop basse'.



Philip Lane estime que 'l'efficacité de la boîte à outils monétaire reste intacte et qu'on peut encore être plus accommodant'.

La question de la remise en oeuvre des 'QE' est bien sur la table... mais quelle serait son efficacité en cas de grosse crise.

Et quel intérêt d'y avoir recours alors que les marchés (obligataires) sont au plus haut ?



La prochaine réunion de politique monétaire de la BCE se tiendra dans 3 semaines, le 25 juillet (une réunion 'entre 2') et la suivante le 12 septembre (la BCE y délivrera ses nouvelles projections économiques).



Les Bunds viennent d'inscrire un nouveau plancher à -0,36%, nos OAT ont franchi à la baisse le cap des -0,05% à -0,056%.

Plus au Sud, spectaculaire détente sur les BTP italiens: -15Pts de base à 1,94% (et 1,958% ce soir), nouveau record sur les 'bonos' à 0,335% (soit -6Pts de base).

Nouveaux records également sur le '10 ans' Danois (-0,28%), néerlandais (-0,19%), Finlandais (-0,065%).

Les Gilts britanniques ont fini stables vers 0,815%.



Côté chiffres 'macro', les investisseurs ont pris connaissance ce matin de l'indice PMI final IHS Markit du secteur manufacturier de la zone euro.



Il s'inscrit en dessous de la barre des '50' se repliant de 47,7 en mai à 47,6 en juin, un niveau légèrement inférieur à son estimation flash (47,8).



La bonne surprise du jour provient du PMI manufacturier français qui grimpe à contre courant de tous les PMI publiés ce matin chez nos voisins, ce 50,6 vers 51,9.

Il y avait également un 'PMI' aux Etats Unis: l'indice PMI d'IHS Markit pour le secteur manufacturier ressort à 50,6 en définitive pour juin, à comparer à 50,1 en estimation flash (et à 50,5 pour mai), traduisant ainsi une croissance du secteur plus forte qu'estimé initialement.

Les T-Bonds US tentent de se maintenir au contact des 2,00% de rendement, mais la tendance reste bien à la décrue, malgré un sursaut de +2Pts ce lundi à 2,021%.

En marge du sommet du G20 samedi à Osaka, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu d'une trève sur les tarifs douaniers et de relancer les négociations commerciales entre les deux pays.



'Les marchés ont obtenu ce qu'ils espéraient : aucun accord commercial n'a été scellé, évidemment, mais les deux parties ont manifesté l'intention de reprendre leurs pourparlers et de ne plus relever leurs droits de douane dans l'immédiat', réagit Kyle Rodda, analyste chez IG.



Certains commentateurs redoutent cependant que cette trêve ne soit que temporaire et qu'elle soit rendue difficile par le ralentissement économique en cours.

Le point d'orgue de la semaine sera la publication, vendredi, de la statistique de l'emploi américain, qui permettra d'affiner les pronostics avant la prochaine réunion de la Fed.



Cette journée de lundi restera également marquée par une flambée du pétrole de +2% à New York (vers 59,7$ sur le WTI) sur l'anticipation d'un accord de réduction de la production de l'OPEP qui sera soutenu par la Russie... et qui n'a pas eu d'impact sur les anticipations d'inflation en Europe.



