Taux : la BCE réaffirme vouloir réduire la fragmentation en UE

Le 'fait du jour' restera jusqu'à 20H (ou même après) la réunion extraordinaire de la BCE, programmée dans l'urgence pour calmer les tensions intra-européennes sur les marchés obligataires.



A peine 5 jours après la réunion du 9 juin (qui n'a manifestement pas convaincu les détenteurs d'émissions souveraines) la BCE se trouve contrainte de réaffirmer sa volonté de combattre la résurgence des risques de fragmentation (353Pts de 'spread' entre le Bund et le BTP italien mardi soir).

Le conseil de direction de la BCE a ainsi décidé d'appliquer de la souplesse dans le réinvestissement des remboursements arrivant à échéance dans le portefeuille PEPP, en vue de préserver le fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire.



En outre, le conseil de la BCE a décidé de charger les comités compétents de l'Eurosystème, ainsi que les services de la BCE, 'd'accélérer l'achèvement de la conception d'un nouvel instrument anti-fragmentaire pour examen par le conseil.

Même si la BCE ne fait aucune annonce détaillée, son initiative bénéficie d'un apriori positif.

Les rendements se détendent fortement après le communiqué de la BCE : l'OAT efface -16Pts à 2,21%, le Bund allemand -1Pts vers 1,63%, les BTP italiens passent de 4,22% à 3,92%... presque -34Pts de base (et jusqu'à -40Pts en séance).

Les T-Bonds US se détendent de -8Pts vers 3,403% comme si une hausse de 75Pts du taux directeur était déjà actée.



Côté chiffres, la production manufacturière de la région de New York s'est de nouveau contractée au mois de juin, notamment en raison d'un rallongement des délais de livraison, a annoncé mercredi la Réserve fédérale de New York.



Son indice 'Empire State' est ressorti à -1,2 ce mois-ci contre -11,6 au mois de mai, alors que les économistes le voyaient repasser en territoire positif, autour de +3 points.



Si le sous-indice des commandes nouvelles est repassé dans le vert, à +5,3 contre -8,8 le mois précédent, celui des délais de livraison s'est nettement tassé, passant de 20,2 à 14,5.



Les ventes de détail aux Etats-Unis ont diminué de 0,3% en mai, après une hausse de 0,7% en avril (chiffre révisé), selon le Département du Commerce.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont progressé de 0,5% en mai par rapport à avril, quand Jefferies anticipait une progression de 0,7%.



En Allemagne, l'institut IFO réduit son anticipation de croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne cette année à 2,5% contre une prévision en mars de 3,1%, tandis que l'inflation rehaussée à 6,8% et non plus 5,1%.



La balance commerciale corrigée des variations saisonnières dans la zone euro s'est établie à -31,7 milliards d'euros en avril, en baisse par rapport à mars (-17,8 milliards d'euros).



Eurostat, qui publie ces chiffres, indique que les exportations augmenté de 1,5%, tandis que les importations ont progressé de 7,1% sur la même période.



Pour l'ensemble de l'UE, la balance corrigée des variations saisonnières ressort à -43,5 milliards d'euros, en baisse par rapport à mars (-29,5 milliards d'euros), avec des exportations en hausse de 2,1%, et des importations en hausse de 7,9%.



Après la forte correction de la veille, les mouvements sont plus limités ce matin sur le marché obligataire en attendant les annonces de la Fed, avec un rendement des bons du Trésor américains à dix ans qui se stabilise à 3,43%.



Outre-Manche, le rendement des 'Gilts' se détend de -12Pts vers 2,472% (2,4050% au plus bas).





