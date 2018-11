Taux : la FED 'a fait le job', en Europe, l'inflation rassure

30/11/2018 | 18:58

Les taux continuent de se détendre en Europe et y compris aux Etats Unis avec un T-Bond qui se détend à 3,019% contre 3,032%.



et pourtant, le PMI de Chicago a surpris tout le monde avec un rebond tout à fait spectaculaire de +8Pts à 66,4, alors qu'il était attendu inchangé: les opérateurs n'ont guère réagi, semblant se conforme à l'adage, 'tout ce qui est excessif est négligeable'.

En Europe, les chiffres du jour induisent assez logiquement une détente (OAT -1,5Pt à 0,684%, Bund même écart à 0,312% puis sur les Bonos à 1,507%), sauf en Italie où les BTP se dégradent insensiblement de +2Pts à 3,224% (bilan hebdo: -19Pts de base).



La BCE va pouvoir demeurer 'accommodante' puisque du côté des prix à la consommation en France, on observe un ralentissement à +1,9% en rythme annuel au mois de novembre 2018, après +2,2% en octobre, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois.



Par ailleurs, les prix de production des produits industriels (PPI) français s'inscrivent en hausse en octobre pour le sixième mois consécutif (+0,5% après +0,3% en septembre) selon l'Insee, avec des croissances de 0,4% pour le marché français et de 0,5% pour l'extérieur.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,0% en novembre 2018, contre 2,2% en octobre selon une estimation rapide publiée ce matin par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Les ventes de détail en Allemagne se sont tassées de 0,3%, en volume comme en valeur, au mois d'octobre 2018 par rapport à septembre, selon Destatis.

Sur les 10 premiers mois de 2018, elles se sont accrues de respectivement 1,4% en volume et 3,1% en valeur nominale.

Hors zone Euro, les 'Gilts' finissent bien orientés à 1,356 contre 1,364%.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.