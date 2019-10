Taux : la FED confirme baisser son taux, marchés comme figés

30/10/2019 | 19:17

Déluge de statistiques, communiqué de la FED (publié à 19H, il confirme les attentes avec une 3ème baisse de taux à 1,50/1,75%) mais des marchés totalement amorphes... ou alors qui avaient tout anticipé, à tel point que cette journée se résumera à un gigantesque 'fait accompli'.



Le communiqué final de politique monétaire de la Réserve fédérale révèle que 2 membre de la FED (Eric Rosengren et Eddie George) ont voté contre la baisse de taux, décidée au vu des incertitudes qui pèsent encore sur l'économie... laquelle croit à un rythme 'modéré' mais sur fond de marché de l'emploi robuste et de dépenses des ménages très solides.



Le T-Bond a 2 ans reste parfaitement inchangé, tandis que le '10 ans' se détend de -3,5Pts à 1,800%.

Le '30 ans' se détend plus nettement, de -5Pts à 2,282%.

En Europe, le mot 'stagnation' résume le mieux l'absence de tendance avec un Bund parfaitement stable à -0,356% et des OAT tout aussi figées à -0,06%



Du côté des statistiques, le calendrier du jour était chargé... mais : le chiffre le plus attendu était celui de la croissance US et de l'inflation.



Le PIB américain a progressé de 1,9% en rythme annuel au troisième trimestre 2019 (contre 2% au T2), selon la première estimation du Département du Commerce, un chiffre supérieur de 0,3 point au consensus des analystes.



Par ailleurs, l'indice de prix PCE (le plus suivi par la FED) a augmenté de 1,5% au troisième trimestre, à comparer à une hausse de 2,4% au deuxième. Inversement, le taux d'inflation 'core' (hors alimentation et énergie) est passé de +1,9% à +2,2% d'un trimestre sur l'autre.



L'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain s'établit à 125.000 emplois le mois dernier, un score un peu inférieur à la prévision moyenne des analystes, qui s'établissait à 132.000.



Il témoigne néanmoins d'une nette accélération par rapport aux 93.000 créations de postes enregistrées en septembre, chiffre qui a été révisé en baisse sensible par rapport à une estimation initiale qui était de 135.000 emplois.



Côté Europe, les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 1,1% en octobre en rythme annuel, un taux en baisse de 0,1 point par rapport à celui observé le mois précédent, d'après l'estimation préliminaire de Destatis.



Par rapport à septembre, l'indice des prix s'est accru de 0,1% et en données harmonisées, l'inflation en Allemagne s'est établie à +0,9% en comparaison annuelle.



L'indice ESI du sentiment économique s'est contracté légèrement dans la zone euro (-0,9 point à 100,8) et dans l'Union Européenne (-0,9 point à 99) en octobre par rapport au mois précédent, selon la Commission européenne.



De son côté, l'indice BCI du climat des affaires dans la zone euro -lui aussi calculé par Bruxelles- a progressé légèrement sur le mois qui s'achève, gagnant 0,04 point, mais se maintenant en terrain négatif à -0,19.



En France, les dépenses de consommation des ménages français en biens diminuent de 0,4% en volume en septembre après une hausse de 0,1% en août, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.



Au troisième trimestre 2019, le PIB de la France en volume progresse au même rythme qu'aux deux trimestres précédents, à savoir +0,3%, selon la première estimation en données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.

Mais comme cela a déjà été mentionné : aucune variation de l'OAT.



