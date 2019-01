Taux : la France inspire toujours confiance, GiltsUK chahutés

10/01/2019 | 19:26

La France a levé avec succès 8,2MdsE et dans d'excellentes conditions malgré un contexte politique et social tendu: les taux restent largement négatifs, jusqu'à 5 ans (0,005%) et le '6 mois' affiche -0,5665%, le '12 mois' -0,56%.

Le fait que la France doivent emprunter 200MdsE cette année n'effraie aucun créancier, c'était juste un seuil psychologique, et comme l'Allemagne n'émet plus de dette, il n'y a guère de choix.



ce fut d'ailleurs une bonne journée pour l'ensemble des marchés obligataires, avec une nette détente de taux dans l'Hexagone (de l'ordre de -4,3Pts de base sur nos OAT à 0,6710%).

En France, la production dans l'industrie manufacturière se contracte (−1,4% après +1,4%) comme dans l'ensemble de l'industrie (−1,3% après +1,3%) selon les données CVS-CJO de l'Insee: ce repli fait écho aux -1,9% enregistrés par l'industrie allemande en novembre.

Les Bunds allemands ne sont pas en reste avec une détente de -2,2Pts à 0,194% et plus au Sud, les 'bonos' affichent un bon -4Pts à 1,46%.



Outre Atlantique, c'est le calme plat: ni détente, ni dégradation avec une variation de l'épaisseur du trait: -0,05Pt de base à 2,7200%.



les inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire : Le Département américain du Travail a dénombré 216.000 nouveaux inscrits au titre de la semaine close le 5 janvier, un chiffre en baisse (de -17.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 231.000 à 233.000) alors que le consensus tablait sur 225.000.

Enfin, séance assez 'étrange' outre-Manche, avec des 'Gilts' commencent par se détendre de -3Pts vers 1,1215% avant de se dégrader en seconde partie de séance (+3,2Pts vers 1,2800%, plus mauvais niveau du jour) alors que la survie politique de Theresa May semble de plus en plus compliquée à 5 jours du vote -déjà miné- pour ou contre l'accord qu'elle a négocié avec Bruxelles (Jeremy Corbyn prépare déjà ses troupes à de prochaines législatives si Th.May se retrouve minoritaire mardi prochain).









