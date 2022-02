Taux : la conf' de presse de Lagarde marque 1 tournant majeur

Cette journée restera marquée par une soudaine flambée du rendement des OAT qui fait un bond de +13,5Pts de base vers 0,582% (pire niveau depuis le tout début mars 2019), les Bunds affichant +11,5Pts vers 0,1500%.

En France, l'expansion du secteur privé dans l'Hexagone a nettement ralenti : l'indice composite de l'activité globale enregistre son plus fort repli par rapport à décembre, de 55,8 vers 52,7, ce qui le ramène à son plus bas niveau depuis neuf mois.



Pour en revenir aux mouvements post-conférence de presse de la BCE, l'écart le plus spectaculaire s'observe sur les BTP italiens avec +21Pts à 1,622% (pire niveau depuis mai 2020), avec un creusement du 'spread' face au Bund à près de 150Pts, alors que cet écart était de moins de 120Pts mi-août l'an dernier .

Dans leur sillage, les 'Bonos' espagnols flambent de +15Pts à 0,935%, du jamais vu depuis mai 2020 (le prochain objectif semble se situer vers 1,15%, l'ex-plancher de début mars 2018)



Les taux longs US rebondissent de +7Pts vers 1,8270% : ils s'en tirent mieux que nos OAT, malgré le dérapage des coûts salariaux US à près de +7%.



Le basculement à la baisse en Europe s'est opéré lors de la conférence de presse de Christine Lagarde car la publication des communiqués de la BCE et de la BoE se résume d'une brève formule : un 'non-événement'.



La Banque d'Angleterre (BoE) rehausse -comme prévu- de 25Pts de base son principal taux d'intérêt à 0,5% (comme prévu), mais 4 des 9 membres de son Comité de politique monétaire ont voté en faveur d'une hausse de +50Pts, à 0,75%.

La BoE envisage que l'inflation puisse atteindre 7,25% au printemps.



En ce qui concerne la BCE, elle laisse -comme prévu- son taux directeur à 'zéro' et indique qu'elle maintiendra la taille de son bilan (qui culminera en mars vers 9.000MdsE) en complétant son portefeuille à mesure que des lignes arrivent à échéance, au minimum jusqu'à fin 2024).



Si le PEPP s'éteindra bien fin mars, la BCE va poursuivre ses achats nets dans le cadre de son programme APP à hauteur de 40MdsE jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2022, puis à 30MdsE au long du 3ème, avant de reprendre un rythme mensuel de 20MdsE au 4ème pour une durée indéterminée.



Voilà pour le volet liquidités (elles vont demeurer abondantes) mais c'est le volet 'loyer de l'argent' qui a fait basculer le marché: le rendement des OAT plafonnait en effet sous 0,47% avant que Ch.Lagarde prenne la parole, les Bunds stagnaient vers 0,05% (contre 0,03% vers midi).

La patronne de la BCE évoque des discussions 'très approfondies' avec ses collègues, lesquelles débouchent sur le constat que l'inflation s'avère très supérieure -et plus durable- que ce qui avait été envisagé.

Ch.Lagarde se défend pourtant de l'accusation d'avoir un ou plusieurs coups de retard (alors que cela semble l'évidence même) puisque la BCE envisage désormais 2 hausses de taux avant la fin de l'année (au début de l'automne) puis en fin d'année.

Autrement dit, elle va rester l'arme au pied encore 9 mois avant de rehausser le loyer de l'argent... mais elle renonce à se promesse de ne pas bouger avant fin 2022.



Côté chiffres US, de nombreux indicateurs pointent vers un ralentissement de l'économie.

Le plus marquant concernait l'activité du secteur tertiaire : l'indice ISM (l'Institute for Supply Management) s'est replié de -2,4Pts vers à 59,9 le mois dernier (après 62,3 en décembre) alors que les économistes prévoyaient un score de 60.



Le sous-indice mesurant l'activité s'est lourdement dégradé, à 59,9 contre 68,3 en décembre, tandis que celui des nouvelles commandes a reculé de seulement 0,4 point, à 61,7 contre 62,1 un mois plus tôt.



Le sous-indice des prix acquittés se détend à 82,3 contre 83,9; enfin on note une chute prononcée de la composante de l'emploi, qui a perdu 2,4 points à 52,3.

L'ISM est corroboré par le repli de -0,4% des commandes à l'industrie en décembre après une progression de 1,8% en novembre, révisé de +1,6% (le consensus tablait sur un repli plus limité de 0,2%.

Côté chômage, le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations a baissé de -23.000 la semaine du 24 janvier aux Etats-Unis, s'établissant à 238.000, contre 261 000 (chiffre révisé) une semaine plus tôt.



Seul chiffre un peu encourageant, la productivité non-agricole a rebondi de 6,6% aux Etats-Unis au quatrième trimestre 2021 en rythme annuel, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, après une chute de 5% au trimestre précédent (révisée d'une estimation précédente de -5,2%).



Ce rebond, plus important que le consensus, traduit une croissance de 9,2% de la production pour une hausse de 2,4% du nombre d'heures travaillées. Par ailleurs, les coûts unitaires salariaux ne se sont accrus que de 0,3% en raison d'un bond de 6,9% du salaire horaire.







Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.