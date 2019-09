Taux : la consolidation se poursuit, le '30 an's US à +6,5Pts

10/09/2019 | 18:57

La consolidation se poursuit en Europe sans réels catalyseurs, l'actualité étant pauvre aujourd'hui: un seul chiffre à se mettre sous la dent et il concernait la production en France dans l'industrie manufacturière en juillet 2019 (+0,3% après −2,2%), comme dans l'ensemble de l'industrie (+0,3% après −2,3%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Nos OAT voient leur rendement se détériorer de +4Pts à -0,24 contre -0,28%.



Les Bunds affichent +3,4Pts à -0,549%... et ils pourraient bientôt ne plus être les moins rémunérateurs dans l'UE puisque le '10 ans' danois affichait ce mardi matin jusqu'à -0,569% et -0,535% ce soir.



Outre-Manche, les 'Gilts' se tendent encore un peu plus à 0,641% (+5Pts de base) alors que les revers politiques s'enchaînent pour Boris Johnson, notamment confronté à une série de démissions dans son propre parti (la bourse de Londres reste inchangée ce mardi après -0,7% la veille).



Hier, la Reine a validé la loi votée vendredi par la Chambre des Lords qui rend très probable le report du Brexit au 31 janvier 2020 et rend la feuille de route du Brexit de nouveau illisible.



Les travaux du Parlement britannique sont maintenant suspendus jusqu'au 14 octobre mais les déclarations de leaders politiques se multiplient et Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition travailliste propose déjà de proposer un referendum en faveur du 'Brexit' ou du 'Bremain' en cas de changement de majorité à partir de début novembre.



Outre-Atlantique, les T-Bonds se tendent également dans les mêmes proportions qu'en Europe avec un écart de +4,2Pts de base à 1,688%, l'inversion de la courbe de taux se 'normalise' un peu plus puisque le '2 ans' affiche 1,6400 et le '1 ans' 1,81%.

Enfin le '30 ans' a bien refranchi les 2,00%, avec +6,5Pts à 2,163%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.