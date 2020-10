Taux : la décrue se poursuit, rendements planchers en Italie

14/10/2020 | 18:58

La tendance à la décrue sur les marchés obligataires ne se dément pas, les taux longs italiens et grecs continuent d'enchainer les records.

Les marchés obligataires progressent aussi bien lorsque les bourses sont en mode 'risk on' qu'en mode 'risk off': en Europe, la BCE continue de ramasser des dettes souveraines et des dettes corporate... ce qui revient littéralement à administrer les prix.

Les marchés sont disciplinés (on ne se met pas en face d'une banque centrale) et jouent donc la même partition: ils achètent quand ça monte et ils achètent 'du risque'.

En l'occurrence des BTP italiens qui établissent un nouveau plancher historique à 0,65% (-12,5Pt et même 0,634% au plus bas du jour), du '10 ans' grec (0,752% au plus bas, stabilité à 0,77% en clôture).



Mais les achats ne ralentissent pas non plus sur les OAT (-2Pts à -0,314%) ni sur les Bunds (-3Pts à -0,584%).

En ce qui concerne les T-Bonds US, ils se détendent plus timidement, de -1,5Pt vers 0,712% alors que les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en septembre en brut (là où le consensus attendait une hausse de 0,1%) comme hors alimentation, énergie et négoce (contre une hausse de 0,2% anticipée).



En comparaison avec la même période en 2019, les prix à la production américains se sont accrus de 0,4% le mois dernier (après -0,2% en août) selon le Département du Travail.

Hors éléments volatils ('core rate'), le taux en rythme annuel est passé de +0,3% à +0,7% d'un mois sur l'autre.

Enfin, les Gilts britanniques affichent -2,3Pts à 0,218% alors que les points de vue entre Bruxelles et Londres apparaissent encore 'très éloignées'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.