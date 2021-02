Taux : la dégradation de l'obligataire devient plus alarmante

La dégradation des marchés obligataires s'accélère à lesure que les indices boursiers enchaînent les records absolus (ou les plus hauts depuis 1 an dans le pire des cas).



La secousse devient sérieuse avec de nouveau +5Pts de base sur nos OAT à tout juste -0,106%.

Les Bunds s'en sortent juste un peu mieux avec +4Pts à -0,344%, les BTP italiens sont entre les 2 avec +4,5Pts (vers 0,575%)... mais cela commence à chauffer pour les Bonos espagnols avec +9,5Pts à 0,2970%.

Et cela ne se passe pas mieux outre-Manche avec +5,5Pts à 0,627% (contre à peine 0,15% début janvier et 0,07% fin juillet 2020).



La dégradation des marchés de taux n'a qu'un lointain rapport avec la publication du PIB 'CVS' de la zone Euro : il s'est contracté de 0,6% (et de -0,4% dans l'UE) par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide d'Eurostat, qui s'avère meilleure que la première (-0,7% et -0,5% respectivement).



Ces reculs succèdent au fort rebond du troisième trimestre (+12,4% dans la zone euro et +11,5% dans l'UE) et aux plus importants reculs depuis le début des séries temporelles en 1995 au deuxième trimestre (-11,7% dans la zone euro et -11,4% dans l'UE).

Ainsi, sur 1 an, le PIB a globalement diminué de 6,8% dans la zone euro et de 6,4% dans l'UE.

En revanche, l'indice ZEW reflétant le sentiment des investisseurs allemands ressort à 71,2 points contre 61,8 le mois précédent, et bien au-dessus du consensus de 60... mais c'est le Bund qui en fait s'en sort le mieux alors que c'est en Allemagne qu'est paru le chiffre le plus vigoureux.



Cela commence à ressembler à une alerte rouge aux Etats Unis où les T-Bonds se dégradent de +9Pts de base à 1,285%, sa pire 'marque' depuis le plongeon du 15 mars 2020 (le '10 ans' US est même allé chercher 1,2920% ce mardi).

Rappel: le T-Bond affichait 0,91% de rendement le 31/12/2020 et 0,505% le 2 août 2020.



Difficile de relier cette flambée du T-Bond à la publication d'un indicateur mineur comme l'indice Empire State de la Fed de New York -aussi vigoureux soit'il- qui s'inscrit en hausse de neuf points ce mois-ci pour s'établir à +12,1 (contre 3,5 en janvier), un plus haut depuis plusieurs mois, alors que le consensus anticipait un gain nettement moins fort (score de 6).



